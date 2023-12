Nakon što je pronađeno tijelo Vanje Đorčevske (14) za kojom je se tragalo skoro tjedan dana, detalji zločin koji je sablaznio regiju i dalje ostaju obavijeni velom tajne. Vanja je oteta i ubijena. Svi osumnjičeni su uhićeni. No, brojni detalji ovog stravičnog ubojstva su i dalje popriličan misterij.

Sve je počelo još 27. studenoga u Skoplju kada je Vanjina majka prijavila nestanak kćeri koja je krenula u školu. Potraga makedonske policije trajala je skoro tjedan dana, pretraživani su napušteni objekti i manastiri, čak i korito rijeke Vardar, a pregledano je na stotine sati snimaka s nadzornih kamera. Nažalost, u nedjelju je stigla vijest da je policija u predgrađu Skoplja pronašla zakopano Vanjino tijelo, a nešto dalje kod Velesa i ubijenog 74-godišnjeg frizera čiji je auto ukraden i korišten za otmicu tinejdžerke.

Vrlo brzo priopćeno je da su tri osobe uhićene, da je ubojica i organizator Ljupčo Palevski Palčo, poznat i kao kontroverzni desničarski političar, pobjegao u Srbiju, a zatim u nepoznatom pravcu. Onda je policija objavila da je u zločin bio uključen i Vanjin otac koji je pritvoren. Sinoć je policija uhitila Palevskog, piše Blic.

1. Uloga oca

Vanjin otac uhićen je pod sumnjom da je direktno ili indirektno sudjelovao u otmici kćeri. Prema dosadašnjim saznanjima, on je otmičarima sigurno javio kada će Vanja krenuti u školu, hoće li će biti sama… i bio je u kontaktu s vođom kriminalne grupe Palčom. Nije još utvrđeno je li on znao da se planira otmica, je li informacije dostavio svjesno ili nesvjesno, baš kao ni je li znao da je njegova kći ubijena u isto vrijeme kada je on njezin nestanak prijavio policiji. S obzirom na to da policija tvrdi da je razlog otmice bio otkup koji je ova banda htjela tražiti od Vanjine majke, jasno je da im je netko dojavio, netko tko je znao da imaju novac. I ne isključuje se mogućnost da je to upravo napravio otac koji se razveo od Vanjine majke, ali je često navraćao kod njih.

2. Pitanje otkupnine

Policija na osnovu detalja iz istrage nema dilemu da je otmica organizirana kako bi od Vanjine majke dobili pozamašnu svotu novca kao otkup. Po jednoj verziji, Vanjin djed je bio direktor carine i prilično je imućan čovjek, po drugoj, Vanjina majka je nedavno prodala stan i došla je do značajnih financijskih sredstava. Međutim, kako piše Blic, u cijeloj ovoj priči ostaje nejasno zašto banda koja je otela Vanju, vezavši joj ruke i noge i smjestivši je takvu u gepek automobila, nije nazvala Vanjinu majku i tražila otkup, već su je veoma brzo, poslije samo nekoliko sati - ubili.

"Osumnjičeni za otmicu i ubojstvo male Vanje nisu ni kontaktirali njezinu majku i tražili otkup. Otmičari su se uplašili da će policija otkriti njihov plan, pa su ubili djevojčicu prije nego što je njezina majka obaviještena o otkupu - rekao je tužilac Gavrilo Bubevski.

3.Što je krenulo naopako?

Vanja je ubijena hicima iz pištolja, prema prvim informacijama, nepuna tri sata nakon što je oteta!? S obzirom na to da definitivno nije bilo riječ o seksualnom zločinu, sigurno je da njeno ubojstvo na ovaj način nije bilo planirano.

Jedan od osumnjičenih je, navodno, izjavio 'da je nešto pošlo po zlu”. Međutim, postavlja se pitanje što je to toliko moglo da “krene po zlu” pa da otmičari ubiju 14-godišnju djevojčicu za koju su htjeli tražiti otkupninu? Verzija koju je državni tužitelj 'da su se otmičari uplašili da će biti otkriven njihov plan, pa da su zato likvidirali djevojčicu”, teško da pije vodu, tvrdi Blic.

Pojedini makedonski mediji su apostrofirali podatak da se ovdje ipak ne radi o profesionalnim kriminalcima, da oni u svojim biografijama nemaju nikakve slične zločine, te da je moguće da ih je uhvatila panika ako je, na primjer, djevojčica pokušala pobjeći. A pojavila se i teorija da se djevojčica ugušila u gepeku automobila, pa su otmičari odlučili da se riješe tijela.

4. Kakva je veza s ubijenim frizerom?

Makedonska policija je tragajući za nestalom tinejdžerkom, pronašla dva tijela - Vanjino u okolini Skoplja, a tijelo 74-godišnjeg frizera Panča Ž. nedaleko od Velesa. Kasnije se ispostavilo da su njihova ubojstva (in)direktno povezana, te da su za ova dva zločina osumnjičeni isti ljudi. Nestanak muškarca je prijavljen 22. studenoga, pet dana prije nego što je Vanja oteta. Ono što je sigurno dokazano je da su otmičari tinejdžerku odvezli u automobilu koji su prethodno ukrali od frizera u mirovini. Po jednoj verziji, on je likvidiran zbog duga od 500 eura. Kći ubijenog izjavila je “da njezin otac i Vanja nisu bili poznati jedno drugom, niti su se ikada sreli”.

"Da bi se moglo povezati ubojstvo u Velesu od strane iste grupe, jedna od mogućih verzija bi bila da je frizer saznao ili znao za plan da otme dijete radi iznude, pa su u njemu vidjeli opasnost, pa je postao žrtva”, rekla je profesorica Taševska Remenski s Fakulteta sigurnosti u Skoplju.

5. Je li ubojica imao pomagače?

Policija je kao glavnog organizatora jezivog zločina označila Ljupču Palevskog Palču, kontroverznog političara desničara koji ima proruski pokret “Desna” u Sjevernoj Makedoniji, bavi se građevinarstvom, a svojedobno je bio u višemjesečnom ekstradicijskom pritvoru u Beogradu. po međunarodnoj tjeralici iz Hrvatske. Za razliku od ostalih osumnjičenih on je jedini uspio pobjeći i to dok još za njim nije bila raspisana tjeralica. Uhićen je u utorak navečer na granici u Turskoj. Njegov odvjetnik i prijatelj Vasko Stojkov priznao je da je Palevskog vozio u Beograd. "Zamolio me da ga odvezem u Beograd jer nije imao vozilo. Rekao je da ima zakazane preglede, ali ja nisam znao ništa o ubojstvu", rekao je Stojkov, koji se nakon toga vratio u Sjevernu Makedoniju.

Jeziva teorija

"Otmica maloljetnog djeteta radi iznude je skoro isto što i uzimanje/držanje taoca radi iznude u korist terorističkog akta. Ako je točna informacija da se Vanja ugušila u automobilu kojim su je otmičari dovezli/odvezli na lokaciju, onda je pucanje u ugušeno dijete djelo svireposti poznato u zakonu kao najteži oblik ubojstva za koje je kazna doživotnog zatvora. Ako je dijete ugušeno, ono u planu monstruma postaje beskorisni talac s kojim ne mogu ništa iznuditi i zato nitko ništa nije zahtijevao", profesorica Taševska Remenski s Fakulteta sigurnosti u Skoplju.