Pomahnitali Afganistanac raskomadao tri prostitutke kuhinjskim noževima u bečkom bordelu

U veljači ove godine Afganistanac Ebdullah A. (27) ušao je u bečki bordel i zadao više od stotinu uboda nožem trima prostitutkama. Bespomoćne seksualne radnice napadnute su s dva kuhinjska noža nakon što je Ebdullah izašao iz džamije. Žrtve je doslovno raskomadao. Sada je izveden pred Okružni sud u pratnji brojnih policajaca vidno deblji nego što je bio, piše Fenix.

"Strašan prizor na mjestu zločina šokirao je čak i iskusne istražitelje", rekao je tužitelj na sudu. O motivu muškarca koji je 2021. došao u Austriju preko Bugarske i Mađarske, tužitelj je rekao:

"Izjavio je da ga je kršćanska pomagačica izbjeglicama iz Nizozemske, koju je sreo na putu za Austriju, "začarala". Željela je imati seksualni odnos s njim, ali on je strogi musliman, koji nije bio oženjen, te je to rigorozno odbijao, a to je raspirivalo njegov unutarnji sukob. Čovjek koji je iz Koruške ilegalno došao u Beč u Kuranu je očito naišao na citate koji su potaknuli njegov strah od pakla i želju za osvetom.

Branitelj Philipp Springer stao je u obranu svog klijenta te je izjavio da muškarac dolazi iz "više klase" i potječe od bivših državnih radnika koji su emigrirali u Iran. Bio je najpametniji u svojoj obitelji. Trebao je završiti studij informatike u Europi.

"Ali, odmah po dolasku imao je teške trenutke i doživio je ogroman psihički stres", što je izazvalo njegovu nevjerojatnu mržnju.

Obitelj je iz Teherana čak angažirala egzorcista. Ali, to mu naravno nije pomoglo:

"Ne poriče da se tragedija dogodila kako je navedeno. Tada je, međutim, bio u stanju koje je bilo nezamislivo nenormalno i više se nije mogao kontrolirati. Sada su stvari drugačije zbog lijekova koje pije.

Porotnici sada moraju odlučiti hoće li 27-godišnjaku biti suđeno ili je psihički neubrojiv. U svom vještačenju na 65 stranica sudski vještak Peter Hofmann iznio je crnu prognozu za 27-godišnjaka. Teški shizofreničar predstavlja "veliku opasnost"; on je još uvijek u vjerskoj zabludi.

