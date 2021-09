Nakon više od 18 mjeseci pandemije koronavirusa, brojne su zemlje odlučile da je vrijeme za otvaranje i model "života s covidom". Neke imaju zavidnu stopu procijepljenosti, a druge su odlučili da su troškovi stalnih ekonomskih i društvenih ograničenja veći od koristi. Laura Smith-Spark je za CNN izdvojila pet nacija koje treba pažljivo pratiti ne bi li se vidjelo kako će proći njihove nove strategije.

Danska: Proglasila je kraj mjera opreza

Danska je 10. rujna ukinula preostale mjere uvedene kako bi se spriječilo širenje koronavirusa, što je potez koji se objašnjava visokom procijepljenošću stanovništva.

Ljudi više ne moraju pokazati covid potvrdu na kojoj se vidi da su cijepljeni, da su preboljeli covid ili imaju negativan test, čak ni na velikim događanjima poput nogometnih utakmica niti u noćnim klubovima koji su se upravo ponovno otvorili.

Danska više ne klasificira covid-19 kao "društveno kritičnu" bolest. Noćni život ponovno je dopušten početkom mjeseca, nakon godine i pol kako je bio zatvoren. Na početku su ljudi morali pokazati covid potvrde. Taj je zahtjev ukinut i za barove, teretane i druge aktivnosti.

Ključ uspjeha Danske djelomično leži u cijepljenju. Do 13. rujna više je od 74% danske populacije bilo potpuno cijepljeno protiv covida-19, prema podacima Our World in Data. Stopa prijenosa trenutno je 0,7, napisao je u srijedu na Twitteru ministar zdravstva Magnus Heunicke, što znači da se epidemija nastavlja stišavati.

Unatoč optimizmu, Heunicke je prošlog mjeseca zvučao oprezno. "Iako smo trenutno na dobrom mjestu, nismo izašli iz epidemije. Vlada neće oklijevati u brzom djelovanju ako pandemija ponovno ugrozi važne funkcije u našem društvu", rekao je.

Singapur pokušava živjeti s covidom, ali delta ne pomaže

Singapurska vlada objavila je u lipnju da planira krenuti prema strategiji života sa covidom, pokušavajući kontrolirati izbijanja cjepivima i nadzirati hospitalizacije, a ne ograničavati živote građana.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

"Loša je vijest da Covid-19 možda nikada neće nestati. Dobra vijest je da je moguće normalno živjeti s njim u našoj sredini", napisali su tada glavni dužnosnici Singapura u objavi.Vlasti su u kolovozu počele ublažavati neka ograničenja, dopuštajući potpuno cijepljenim ljudima da večeraju u restoranima i da se okupljaju u grupama do pet osoba.

No, porast slučajeva uzrokovanih vrlo zaraznom delta varijantom doveo je u pitanje tu strategiju, što je navelo dužnosnike da pauziraju daljnje otvaranje. Dužnosnici su prošlog tjedna upozorili da će možda morati ponovno nametnuti ograničenja na ako se epidemija ne obuzda.

Singapurska radna grupa za covid priopćila je kako će pokušati ograničiti epidemiju agresivnijim praćenjem kontakata, izdvajanjem te češćim obveznim testiranjem visokorizičnih radnika. Unatoč takvim mjerama, Singapur je u utorak izvijestio o najvećem jednodnevnom ukupnom broju slučajeva koronavirusa u više od godinu dana. Zasad je broj ljudi koji se ozbiljno razbolio ostao nizak zahvaljujući cijepljenju, objavile su vlasti.

Singapur je slijedio agresivnu strategiju "nula covida" prije nego što je promijenio svoj pristup. Ima jednu od najvećih stopa procijepljenosti u svijetu, s 81% populacije koja je potpuno cijepljena.

Tajland se otvara usprkos sporom cijepljenju

Tajland planira sljedeći mjesec otvoriti Bangkok i druga popularna odredišta stranim posjetiteljima, izjavili su prošlog tjedna dužnosnici, dok zemlja jugoistočne Azije pokušava oživjeti turističku industriju unatoč rastućem broju zaraženih. Prema proširenom programu, turistima koji su potpuno cijepljeni protiv covid-19 i koji se pridržavaju režima testiranja bit će dopušten ulazak u glavni grad, Hua Hin, Pattayu i Chiang Mai, navodi Reuters.

Otok Phuket ponovno je 1. srpnja otvoren za cijepljene strane posjetitelje bez obveze karantene. Zemlja je 15. srpnja pokrenula sličan program na otocima Koh Samui, Koh Pha Ngan i Koh Tao, nazvan "Samui Plus".

Iako je zahvaljujući uspješnim mjerama suzbijanja zadržao nizak broj infekcija u 2020. godini, Tajland se ove godine borio s kontrolom slučajeva. Stope cijepljenja zaostaju za onima kod nekih susjeda. Nešto manje od 18% tajlandskog stanovništva u cijelosti je cijepljeno protiv covid-19 do 13. rujna, prema Our World in Data, a 21% je djelomično cijepljeno.

Južna Afrika ublažava mjere, ali delta je i dalje prijetnja

Južna Afrika počela je ublažavati ograničenja dok se u zemlji smanjuje stopa infekcije. Između ostalog, skraćen je policijski sat u cijeloj zemlji te traje od 23 sata do 4 sata ujutro, dopuštena su okupljanja do 250 ljudi u zatvorenom i 500 na otvorenom. Ograničenja u prodaji alkohola dodatno su smanjena.

Riječ je o značajnom ublažavanje ograničenja, koje je u nedjelju najavio predsjednik Cyril Ramaphosa, u zemlji koja je prošla veći dio pandemije sa iznimno strogim pravilima socijalne distance. Ponekad su bila zabranjena sva okupljanja osim sprovoda. Ramaphosa je upozorio da još nije gotov razorni treći val infekcija uzrokovan transmisivnijom delta varijantom, ali je dodao da zemlja sada ima dovoljan broj doza cjepiva za cijelu odraslu populaciju.

Pozvao je sve na cijepljenje i pridržavanje preostalih ograničenja kako bi se zemlja vratila u normalu. "Treći val još nije završio, a samo ćemo svojim djelovanjem pojedinačno i kolektivno uspjeti smanjiti broj novih infekcija", rekao je.

Čile se otvara za turiste

Čile je međunarodno pohvaljen zbog svoje glatke i uspješne kampanje cijepljenja. Prema najnovijim izvješćima ministarstva zdravstva, gotovo 87% Čileanaca koji ispunjavaju uvjete potpuno je cijepljeno. Zemlja je već počela distribuirati dodatne doze onima koji su potpuno cijepljeni.

Zdravstvene vlasti odobrile su u četvrtak uporabu kineskog cjepiva Sinovac za djecu u dobi od šest i više godina, a cijepljenje je počelo u ponedjeljak. Unatoč prijetnji delta varijante, vlada je u srijedu najavila ponovno otvaranje zemlje za međunarodni turizam od 1. listopada, baš na vrijeme za ljetnu sezonu na južnoj hemisferi.

Stranci će moći ući ako ispunjavaju određene uvjete i izoliraju se pet dana po dolasku. "Činjenica da strani turisti mogu doći u Čile važan je korak za oporavak turizma", rekao je zamjenik tajnika za turizam José Luis Uriarte. "Važno je naglasiti da je ovo prvi korak i da ćemo moći nastaviti dalje sve dok održavamo odgovarajuće zdravstvene uvjete."