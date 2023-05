"Ovaj rat je prekretnica koja cementira novi tip poretka, svijet se mijenja i to nema veze samo s ruskim narativima i Putinovim obrazloženjem ove besmislene agresije, ali mi više nismo u unipolarnom svijetu s dominacijom Amerikanaca. ", ističe za N1 Mirko Bilandžić koji je posebno komentirao i napad dronom na Moskvu.

Rat je došao u Moskvu

" Rat je došao u Moskvu. Ima indicija da Ukrajina stoji iza toga, oni imaju sposobnosti za tako nešto. To je dokaz dolaska rata u Moskvu", rekao je, dodajući da ti napadi nemaju velik vojni značaj. ali imaju veliki psihološku.

Još veću važnost daje ratu u Ukrajini u geopolitičkom poretku svijeta, osobito jer otkriva veliku promjenu u kineskom stavu.

" Ukrajinska kriza je centralna točka zadnjih 10 godina u odnosima Rusije i SAD-a. Imamo drugi tip hladnog rata, u ekonomskom smislu – američko-kineski. Niz je nezadovoljnih država tim poretkom pa se priklanjaju antiamerikanizmu. Kina nije osudila rusku agresiju, ali nije ni bezuvjetno stala uz nju. Rusija je prekršila svetinju za kinesko shvaćanje politike, a to je teritorijalni integritet. Ne vjerujem u slučajne strateške poteze.”, kaže.

Zapaljiv terirorij

Jedna od prijetnja Rusa, kako je istaknuo Sergej Lavrov, je i Kosovo, za kojeg Rusi kažu da je "izuzetno zapaljiv teritorij".

“To je nesporno. Jugoslavenska kriza je nastajala na Kosovu i ona će tamo završiti. Najkriznija točka je pitanje odnosa Srbije i Kosova koja dodatnu dimenziju dobija u ovom globalnom previranju. Pojam jugoistoka Europe je interesna zona Rusije, moguć je izvoz te krize i na ovo područje. Rekao bih da je to cijelo vrijeme krizno žarište i to neće prestati. Što se tiče sporazuma, to je riješeno prije deset godina. Desetljećima ondje ne postoji popis stanovništva, dramatične su razlike u procjenama. Istovremeno se događaju izbori bez legitimiteta jer Srbi bojkotiraju. To je samo povod za nešto što je objektivno krizno žarište. U ovoj novoj situaciji postoji i pritisak Zapada prema kosovskim elitama na vlasti., rekao je ali i zaključio da Vučićeve prijetnje nemaju osnovu jer "nitko nema ni materijalne ni organizacijske sposobnosti za nešto ozbiljnije".