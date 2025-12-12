Nova izložba u Auschwitzu: 'Potrebno je prikazati ljudskost i pojedinačnu sudbinu'

Životinjske šablone koje je majka izradila od cipele i darovala sinu za Božić jedni su od predmeta koji su u petak predstavljeni u novom stalnom postavu muzeja Auschwitz, na mjestu najvećeg nacističkog logora smrti, piše ABC News.

Uz njih, posjetitelji mogu vidjeti i papirnatu vreću za cement koja je služila kao improvizirano termo-rublje, kao i potajne crteže nastale unatoč strogim zabranama i brutalnim uvjetima u logoru.

Svi ovi predmeti, koji dočaravaju svakodnevna iskustva zatvorenika Auschwitza izloženi su u blokovima 8 i 9 nekadašnjeg nacističkog koncentracijskog logora.

"Od ekstremne gladi do hladnoće i straha"

Koordinatorica izložbe, Magdalena Urbaniak, rekla je da je teško i bolno zamisliti kroz što je žena prolazila dok je izrađivala šablone od cipele.

"Teško je opisati taj osjećaj; ne možemo ni pojmiti tu situaciju, ekstremne okolnosti u kojima se ta majka našla u logoru, emocije koje je proživljavala dok je pokušavala učiniti nešto za svoje dijete, podići mu duh i pridonijeti njegovu preživljavanju", rekla je. Nova izložba prikazuje elemente logorske rutine, od jutarnjeg gonga, pranja, obroka i prisilnog rada do večeri u barakama. Posjetiteljima daje uvid u osjećaje zatočenika, od ekstremne gladi i hladnoće do straha i beznađa.

"Svjedoci odlaze, svijet se mijenja, tehnologije se mijenjaju, pojavljuju se nove generacije koje zahtijevaju novi pristup temi. Zato je potrebno prikazati ljudskost, prikazati pojedinačnu sudbinu“, rekao je za Associated Press zamjenik ravnatelja muzeja Auschwitz, Andrzej Kacorzyk.

Foto: Profimedia

Osnovan 1940. godine

Tijekom Drugog svjetskog rata, Nacistička Njemačka izgradila je više od 40 koncentracijskih, radnih i logora istrebljenja na ovom području u okupiranoj Poljskoj.

Logor Auschwitz I za zatočavanje Poljaka su osnovali nacisti 1940. godine, dok je Auschwitz II–Birkenau otvoren dvije godine kasnije i postao glavno mjesto za istrebljenje Židova za vrijeme Holokausta. Nacističke snage na tom su kompleksu na kraju ubile oko 1,1 milijun ljudi.

Iako su većina žrtava Holokausta bili Židovi ubijeni industrijskim razmjerima, među njima su se pronalazili i Poljaci, Romi, sovjetski ratni zarobljenici i homoseksualne osobe.

Pod UNESCO-om

Muzej koji danas djeluje na mjestu nekadašnjih logora Auschwitz osnovan je 1947. i nalazi se na UNESCO-ovu popisu svjetske baštine. Muzej je trenutačno u procesu izmjene svojeg stalnog postava, koji je bio nepromijenjen desetljećima. Dužnosnici kažu da je cilj odraziti nova saznanja o povijesti Holokausta te promjene u demografiji posjetitelja.

Novi stalni postav gradi se u prizemljima šest blokova nekadašnjeg logora Auschwitz I. Prva faza modernizacije muzeja završena je otvaranjem izložbe u blokovima 8 i 9.

Druga faza, koja uključuje izložbu posvećenu Holokaustu u blokovima 6 i 7, bit će dovršena 2027. godine. Treća i završna faza, izložba koja opisuje logor kao instituciju, smještena u blokovima 4 i 5, planirana je za 2030. godinu.

