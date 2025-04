Otkrivala zločine i onda postala žrtva: Vratili njezino tijelo bez očiju, mozga i grkljana

Novinarka Viktorija Roščina (27) nestala je na ljeto 2023. godine kada je izvještavala o tajnim zatvorima u istočnoj Ukrajini pod ruskom okupacijom. Tamo je uhićena, a umrla je u ruskom zatvoru u nerazjašnjenim okolnostima. Njezini posmrtni ostaci vraćeni su obitelji u veljači u sklopu razmjene preminulih zarobljenika između Rusije i Ukrajine, piše The Guardian.

Okolnostima njezine smrti nerazriješeni su. Roščina je zadržana bez optužbe i bez pristupa odvjetniku. Tijekom pritvora, njezin jedini kontakt s vanjskim svijetom bio je četverominutni telefonski poziv roditeljima, godinu dana nakon što je odvedena. Zadnji put kada se čula s roditeljima rekla je da joj je obećan povratak kući u rujnu te ih je pozdravila i rekla im da ih voli. Idući put kada su je vidjeli više nije bila živa.

Njezino tijelo vraćeno je u neprepoznatljivom stanju. Međutim, na njezinoj nozi, pronašli su pločicu s ispisanim natpisom "V.V. Roščina". Kasnije su ukrajinski forenzičari proveli DNK analizu posmrtnih ostataka koji se 99 posto podudaraju s DNK-om roditelja Viktorije Roščine.

Bez mozga, očiju i grkljana

Patolozi su su dokumentirali opekline na stopalima izazvane elektrošokovima, ogrebotine na glavi i kuku, slomljeno rebro i prsnuće podjezične kosti koje može upućivati na davljenje. Tijelo je vraćeno bez mozga, očiju i grkljana, a točan uzrok smrti vjerojatno se nikad neće saznati.

"Na tijelu su bili brojni znakovi mučenja i zlostavljanja", rekao je Jurij Belousov, šef Odjela za ratne zločine pri Uredu ukrajinskog tužitelja.

U rujnu 2022. kada je izvještavala iz okupiranog grada Berdjanska, zarobio ju je vojnik i predao agentima ruske Federalne sigurnosne službe (FSB). Bila je prisiljena snimiti propagandni video i puštena je nekoliko dana kasnije, nakon negodovanja javnosti. Iako nije bila mentalno dobro, nastavila je otkrivati ruske ratne zločine.

Put do smrti

Krajem srpnja ušla je u ukrajinski grad Melitopol gdje su ju ruske snage ulovile i odveli ju u zatvor. Njezina cimerica iz ćelije rekla je da je Roščina bila mučena, cijelo joj je tijelo bilo prekriveno modricama i posjekotinama.

Krajem 2023. bila je prebačena drugi zatvor i tamo joj je bio obećan bolji tretman. Prema svjedocima, prevezena je sama, džipom, u Taganrog, jedan od najzloglasnijih zatvora. Doveli su ju nadrogiranu, a u zatvoru je prolupala. Prestala je jesti i pala je na 30 kila, a njezina cimerica iz ćelije pričala je da se sklupčavala u fetus položaj iza zavjese koja zaklanja WC da bude izvan vidokruga čuvara.

Nakon devet mjeseci u Taganrogu očekivalo se da će Roščina biti uključena u razmjenu zarobljenika u rujnu 2024. posredovanjem diplomatskih kanala Vatikana. Međutim, 8. rujna su ju odveli na put u Ukrajinu, no ona nikada nije stigla do razmjene. Ministarstvo obrane Rusije poslao je poruku njezinom ocu da je umrla 19. rujna 2024. Puno je pitanja ostalo neodgovoreno, no jedno je sigurno, Roščina je postala žrtva upravo onih zločina koje je namjeravala razotkriti.

