Otac i sin izazvali prometni kaos i tučnjavu, pa automobilom napali pješaka

U mjestu Trnovi kod Velike Kladuše jučer je došlo do niza dramatičnih događaja u prometu koji su uznemirili mještane. Sve je počelo kada je maloljetni vozač VW Golfa prešao u suprotnu traku i izazvao prometnu nesreću, piše Bljesak.info

Nakon sudara, dvojica muškaraca iz vozila zaustavila su se na proširenju, gdje je izbio verbalni i fizički sukob s drugim sudionicima. Prema snimkama s društvenih mreža, vozač Golfa je primio udarac, a njegov suvozač tada je sjeo za volan i krenuo punim gasom prema grupi ljudi, izazivajući paniku.

Prve informacije govore da je najmanje jedna osoba ozlijeđena i prevezena u bolnicu. Svjedoci tvrde da su u incidentu sudjelovali otac i sin. Muškarac u crvenoj trenirci, za kojeg se pretpostavlja da je otac, fizički se sukobio s drugim sudionicima prije nego što je oboren i onesposobljen.

Njegov sin je navodno tada preuzeo volan i pokušao automobilom napustiti mjesto sukoba, pri čemu je udario pješaka.

Policija istražuje sve okolnosti incidenta.

