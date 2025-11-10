FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NEVJEROJATNA SNIMKA /

Otac i sin izazvali prometni kaos i tučnjavu, pa automobilom napali pješaka

Otac i sin izazvali prometni kaos i tučnjavu, pa automobilom napali pješaka
×
Foto: Facebook

Svjedoci tvrde da su u incidentu sudjelovali otac i sin

10.11.2025.
9:32
danas.hr
Facebook
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U mjestu Trnovi kod Velike Kladuše jučer je došlo do niza dramatičnih događaja u prometu koji su uznemirili mještane. Sve je počelo kada je maloljetni vozač VW Golfa prešao u suprotnu traku i izazvao prometnu nesreću, piše Bljesak.info

Nakon sudara, dvojica muškaraca iz vozila zaustavila su se na proširenju, gdje je izbio verbalni i fizički sukob s drugim sudionicima. Prema snimkama s društvenih mreža, vozač Golfa je primio udarac, a njegov suvozač tada je sjeo za volan i krenuo punim gasom prema grupi ljudi, izazivajući paniku.

Prve informacije govore da je najmanje jedna osoba ozlijeđena i prevezena u bolnicu. Svjedoci tvrde da su u incidentu sudjelovali otac i sin. Muškarac u crvenoj trenirci, za kojeg se pretpostavlja da je otac, fizički se sukobio s drugim sudionicima prije nego što je oboren i onesposobljen.

Njegov sin je navodno tada preuzeo volan i pokušao automobilom napustiti mjesto sukoba, pri čemu je udario pješaka.

Policija istražuje sve okolnosti incidenta.

POGLEDAJTE VIDEO: Stravična prometna nesreća na zagrebačkoj zaobilaznici, kamion je proletio kroz ogradu

Prometna NesrećaBosna I HecegovinaSudarVelika Kladusa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NEVJEROJATNA SNIMKA /
Otac i sin izazvali prometni kaos i tučnjavu, pa automobilom napali pješaka