'Ne želimo da naše dijete ostane u mafijaškoj državi'

Majka i otac mladića Davida Dragičevića čija je smrt iz ožujka prošle godine i dalje nerazriješena planiraju ekshumirati njegove posmrtne ostatke s banjolučkog groblja i pokopati ih u Austriji jer ne žele da njihov sin počiva "u mafijaškoj državi", najavila je u nedjelju majka Suzana Radanović.

Ona se oglasila na Facebook stranici prosvjedne skupine "Pravda za Davida" te je oštrim riječima poručila svima kako njen sin ne zaslužuju zauvijek ostati u okruženju koje je i odgovorno za njegovu smrt.

"Davor i ja ne želimo da naše dijete, David, ostane u zločinačkoj, privatnoj, mafijaškoj državi. U državi u kojoj je ubijen, državi u kojoj se zataškava njegovo ubojstvo, u kojoj proganjaju ljude s mišljenjem i stavom na čelu sa Davidovim ocem. Nadam se da ćemo u skoroj budućnosti tijelo našeg sina prenijeti u Austriju i tu mu napraviti spomenik i njegovu vječnu kuću", napisala je Radanović.

Pravda za Davida

Ona već godinama živi u Beču no aktivno je uključena u skupinu "Pravda za Davida" te je zajedno s bivšim mužem i Davidovim ocem Davorom pokrenula prosvjede čiji je cilj natjerati policiju i pravosuđe u Republici Srpskoj da napokon dovrše istragu i javno kažu kako je stradao njihov 21-godišnji sin.

Nakon što je policija u Banjoj Luci 30. prosinca prošle godine silom rastjerala prosvjedni skup i potom zabranila svako okupljanje pripadnika skupine "Pravda za Davida" na središnjem gradskom trgu, Radanović je inicirala okupljanja pred pravoslavnom sabornom crkvom. Pripadnici skupine "Pravda za Davida" nastavili su se tamo okupljati svake večeri i paliti svijeće što je postao novi vid prosvjeda protiv vlasti u RS-u.