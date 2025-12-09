Osam godina nakon nestanka djevojke, njezin bivši dečko ušetao u stanicu i sve priznao
Njezin bivši dečko od početka je istražiteljima bio sumnjiv. Policija je otkrila da je na internetu pretraživao za omamljivanje
Jennifer S. (21) iz Beča nestala je u siječnju 2018. godine. Austrijska policija bila je nemoćna. Djevojci nije bilo traga ni glasa. Gotovo osam godina kasnije, u policijsku postaju u regiji Waldviertel ušetao je njezin bivši dečko s priznanjem:
"Ubio sam Jenni!", izvijestila je austrijska televizija, a prenosi Fenix.
Njezin bivši dečko od početka je istražiteljima bio sumnjiv. Policija je otkrila da je na internetu pretraživao "K.-o kapi" za omamljivanje, a nedugo nakon njezinog nestanka vozikao se automobilom po zabačenim krajevima Austrije. Međutim, policija nije imala dovoljno dokaza za uhićenje, a tijela nije bilo. Policija je nudila i nagradu od 50 tisuća eura. Ni to nije davalo rezultata. U vrijeme nestanka bivši dečko tvrdio je kako je njegova djevojka "pobjegla u inozemstvo".
Napao novu djevojku
Okidač za novo otvaranje istrage bio je napad Jenninog bivšeg dečka na svoju novu curu. Teško ju je ozlijedio. Policija je ponovno otvorila istragu o Jenni. Otkrila je da je ubojica u privatnom okruženju više puta spominjao “savršeno ubojstvo”. Konfrontiran sa svojim izjavama isprva je istražiteljima poricao bilo kakvu povezanost s nestankom 21-godišnje Bečanke. Međutim, protekle je nedjelje sam otišao u policijsku postaju u Waidhofenu an der Thaya u Donjoj Austriji i predao se policiji.
Dan kasnije, u ponedjeljak, prebačen je u Beč gdje je u Uredu Pokrajinske kriminalističke policije priznao ubojstvo. Nakon toga je istražitelje odveo do mogućih lokacija, gdje su pronađeni posmrtni ostaci. U blizini Allentsteiga u okrugu Zwettl u Donjoj Austriji otkriveni su ljudski ostaci, piše Krone.
Daljnja istraga, kako navode austrijski mediji, utvrdit će jesu li to posmrtni ostaci tijela ubijene 21-godišnjakinje Jenni iz Beča, nestale u siječnju 2018. godine.
