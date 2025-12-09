Osam godina nakon nestanka djevojke, njezin bivši dečko ušetao u stanicu i sve priznao

Jennifer S. (21) iz Beča nestala je u siječnju 2018. godine. Austrijska policija bila je nemoćna. Djevojci nije bilo traga ni glasa. Gotovo osam godina kasnije, u policijsku postaju u regiji Waldviertel ušetao je njezin bivši dečko s priznanjem:

"Ubio sam Jenni!", izvijestila je austrijska televizija, a prenosi Fenix.

Njezin bivši dečko od početka je istražiteljima bio sumnjiv. Policija je otkrila da je na internetu pretraživao "K.-o kapi" za omamljivanje, a nedugo nakon njezinog nestanka vozikao se automobilom po zabačenim krajevima Austrije. Međutim, policija nije imala dovoljno dokaza za uhićenje, a tijela nije bilo. Policija je nudila i nagradu od 50 tisuća eura. Ni to nije davalo rezultata. U vrijeme nestanka bivši dečko tvrdio je kako je njegova djevojka "pobjegla u inozemstvo".

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Napao novu djevojku

Okidač za novo otvaranje istrage bio je napad Jenninog bivšeg dečka na svoju novu curu. Teško ju je ozlijedio. Policija je ponovno otvorila istragu o Jenni. Otkrila je da je ubojica u privatnom okruženju više puta spominjao “savršeno ubojstvo”. Konfrontiran sa svojim izjavama isprva je istražiteljima poricao bilo kakvu povezanost s nestankom 21-godišnje Bečanke. Međutim, protekle je nedjelje sam otišao u policijsku postaju u Waidhofenu an der Thaya u Donjoj Austriji i predao se policiji.

Dan kasnije, u ponedjeljak, prebačen je u Beč gdje je u Uredu Pokrajinske kriminalističke policije priznao ubojstvo. Nakon toga je istražitelje odveo do mogućih lokacija, gdje su pronađeni posmrtni ostaci. U blizini Allentsteiga u okrugu Zwettl u Donjoj Austriji otkriveni su ljudski ostaci, piše Krone.

Daljnja istraga, kako navode austrijski mediji, utvrdit će jesu li to posmrtni ostaci tijela ubijene 21-godišnjakinje Jenni iz Beča, nestale u siječnju 2018. godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Međimurje u šoku zbog ubojice trudnice, policija otkrila što je bilo ključno u velikoj potrazi