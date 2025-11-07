Orban ispregovarao nemoguće kod Trumpa: 'Opskrba Mađarske energijom je sigurna!'

Premijer Mađarske Viktor Orbán otkrio je da je njegova zemlja ispregovarala trajno izuzeće od američkih sankcija vezanih uz kupnju ruske nafte i plina. Orbán se diplomatskim uspjehom pohvalio na press konferenciji za mađarske medije nakon završetka sastanka s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Bijeloj kući.

"Danas je bio velik diplomatski dan. Ne samo da je održan summit premijera i predsjednika, već su održani i bilateralni sastanci na ministarskoj razini o svim pitanjima gdje postoje važni mađarski interesi i koja spadaju u nadležnost vlade. Vezano uz Turski tok i plinovod Prijateljstvo, dobili smo neodređeno i potpuno izuzeće od sankcija protiv Rusije", rekao je Orbán, javlja Index.hu.

Dodao je da će to "značajno smanjiti trenutačne troškove Mađarske".

Mađari potpisali i nuklearni sporazum

Mađarska je, otkrio je, potpisala i nuklearni sporazum sa SAD-om. U budućnosti će tako kupovati nuklearno gorivo od tvrtke Westinghouse, a u Mađarsku će se isporučivati male modularne elektrane. Amerikanci će također osigurati tehnologiju koja će Mađarskoj omogućiti sigurno skladištenje neiskorištenih gorivnih elemenata.

Orbán je netom prije toga na Facebooku objavio poruku zahvale Trumpu, koji ga je na press konferenciji u Bijeloj kući nahvalio te poručio da je njegov fan. Javio se i ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó, podijelivši fotografiju na kojoj potpisuje sporazum s američkim šefom diplomacije Marcom Rubijom.

"Potpisali smo: Opskrba Mađarske energijom je sigurna!", objavio je Szijjártó.

Kad je riječ o mirovnim nastojanjima vezanima uz rat u Ukrajini, Orbán kaže da je Trumpu ponudio podršku te da će podržati američku ideju kako bi se postigao mir između Rusije i Ukrajine. Istaknuo je i da je inicijativa za sastanak Trumpa i Putina u Budimpešti još uvijek aktualna. "Sastanak će se održati u glavnom gradu Mađarske, kad za to dođe vrijeme", poručio je.

