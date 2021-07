Vlasti u Južnoj Koreji dodali su zahtjev da pjesme tijekom grupnih vježbanja ne smiju premašiti 120 otkucaja u minuti kao mjeru kojom misle zadržati širenje koronavirusa, piše The Guardian.

Ljudi vole živahnu glazbu i obožavaju vježbati uz nju. No, od sada pjesme iznad određene brzine u Južnoj Koreji zabranjene u teretanama, pri čemu se vesela glazba navodi kao potencijalno opasna za vježbanje tijekom pandemije.

Glazba s više od 120 otkucaja u minuti zabranjena je tijekom grupnih vježbi, poput aerobika i predenja. Zdravstveni službenici su rekli da je funkcija mjere sprječavanje ljudi da prebrzo dišu ili raspršavaju kapljice znoja na druge te da se izbjegne zatvaranje tvrtki, kao što se događalo tijekom prethodnih valova zaraze.

Besmislenost pravila

Neki su opozicijski političari ismijali pravilo kao "glupost", a vlasnici teretana pravila smatraju jedva učinkovitima ili nerealnima. "Vedre pjesme se puštaju da bi razveselile naše članove i cjelokupno raspoloženje, ali moje je najveće pitanje je, je li dokazano da sviranje klasične glazbe ili pjesama boybanda BTS-a imaju bilo kakav utjecaj na širenje virusa", rekao je Kang Hyun-ku, vlasnik teretane, za Reuters. "Mnogi ljudi danas koriste vlastite slušalice i prenosive uređaje, a kako možete kontrolirati njihov izbor pjesama?"

Od trenutnih K-pop hitova, BTS-ova dozvola za ples iznosi 127 bpm, a djevojačka grupa Loona's PTT (Paint the Town) 125 bpm, ali Taeyeonova "Weekend" prihvatljiva je sa 114 bpm, kao i "Alcohol-Free" od Twice u 96 bpm.

Gotovo milijun ljudi širom svijeta pretplatilo se na Spotifyjev popis pjesama za teretanu "You Can Do It", ali ni jedna od njegovih prvih 10 pjesama nije ispod 120 bpm, dok drum'n'bass hit High Contrasta "Time Is Hardcore" doseže 169 bpm. Među klasicima za trening, "Eye of the Tiger" Survivora dolazi na 108bpm, iako je možda najprikladniji za šepurenje nakon treninga nego za stvarni kardio, dok je "Stronger" Kanyea Westa ide na 106bpm.

"Dakle, Covid-19 nećete dobiti ako hodate sporije od 6 km/h", rekao je Kim Yong-tae, član glavne oporbene stranke People Power. „A tko zaboga provjerava broj otkucaja u minuti pjesama kada vježbate? Ne razumijem kakve veze Covid-19 ima s mojim odabirom glazbe."