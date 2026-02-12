Ogroman ponor progutao ulicu u sekundi! Pogledajte snimku trenutka kad se 'zemlja' otvorila

Ogroman ponor otvorio se usred prometne ulice u Šangaju, progutavši veliki dio asfalta u samo nekoliko sekundi i šaljući pukotine kroz okolne zgrade.

Sigurnosne kamere snimile su svaki trenutak, tlo se jednostavno prelomilo bez ikakvog upozorenja, a normalna cesta pretvorila se u golemi krater koji sada dominira snimkama. Vozila su skretala u posljednjem trenutku, dok su ljudi stajali paralizirani, a brzina urušavanja bila je nevjerojatna i jasna iz više kutova, piše Firstpost.

Incident se dogodio u okrugu Minhang, gdje su građevinski radnici jučer prijavili curenje vode. Do četvrtka ujutro, taj je mali problem eksplodirao u pravi kaos. Otvorio se ponor širok 10 do 20 metara, duboko propadajući u tlo, dok su se rubovi krunili i površina ceste savijala poput papira.

Video snimka posebno pokazuje dramatične detalje - asfalt se prelama prema unutra, ulična rasvjeta njiše se, a komadići otpadaka klize u ponor. Nitko nije poginuo, ali bliske situacije i oštećenja zgrada u blizini ozbiljno su uzdrmali lokalno stanovništvo.

Radnici su odmah reagirali, postavljajući barijere i pumpe, dok je Kineska željeznička tunelska služba vodila hitne popravke blizu linije Jiamin koja je još u izgradnji. Video prikazuje i njihov hitni rad - bageri provjeravaju rubove, voda šiklja iz jame, što jasno upućuje na puknuće cijevi ispod.

Za lokalne stanovnike ovo je oštar podsjetnik na skrivene opasnosti ispod nogu u jednom od najvećih svjetskih gradova, gdje blještavi tornjevi kriju koliko je tlo zapravo krhko.

Kako je došlo do incidenta?

Šangaj leži na mekom aluvijalnom tlu koje je prirodno sklono sleganju, a dugogodišnje crpljenje podzemnih voda i brza gradnja dodatno pogoršavaju stanje.

Stručnjaci ističu da su podzemne šupljine od puknutih cijevi, slojevi labavog pijeska i stara infrastruktura najčešći uzroci ovakvih događaja.

Podaci pokazuju da je čak 72 posto svih kineskih ponora od 2017. povezano s ljudskim djelovanjem, od loše gradnje do kvarova na komunalnim mrežama. Prije samo dvije godine, u siječnju 2024., u istom području Minhanga puknuće kanalizacijske cijevi izazvalo je urušavanje ceste gotovo 10 metara dubine, bez ozlijeđenih.

