O stravičnom zločinu u Gradačcu, gdje je Nermin Sulejmanović ubio svoju suprugu Nizamu Hećimović te još dvoje ljudi, a troje ranio i na kraju počinio samoubojstvo, progovorio je njegov otac Fikret Sulejmanović. Kazao je da se stidi svoga sina koji je Gradačac zavio u crno.

''Ne znam šta ga je navelo da ovako pogriješi. Sigurno mu je mozak izgorio. Kao dijete, s pet, šest godina bio je normalan, poslije toga nije. On je takav izvan mene, to se nije hranilo sa mnom. Odrastao je dalje od mene. Majka mu je umrla prije nekoliko godina, živjela je sa njim. MUP ga je nabolje poznavao, samo da su ga na vrijeme zatvorili, da su Nizamu sklonili, da su nešto učinili… Ali vidjeli ste da se nitko nije bavio time, pa smo dočekali da on eksplodira i da napravi to što je napravio'', kazao je ubojičin otac za portal Republika.rs.

'Mislio sam da će se zbog bebe smiriti'

Kaže da je upoznao svoju snahu Nizamu i njihovu osmomjesečnu bebu. Tada se ponadao da bi njegov sin mogao smiriti i skrasiti.

''Riješio sam jednoga dana da ih vidim, pa sam pognuo glavu i otišao k njima. Vidio sam Nizamu i bebicu na pet minuta. Bio sam sretan. Dobio je dijete, mislio sam da će biti bolje, da se popravio, da će biti bolji zbog djeteta. Međutim, ostao je isti. Tko se ne bi nadao da će njegovo dijete biti bolje'', zapitao se utučeni otac.

'Samo pijem lijekove i gledam u strop'

Nakon što je njegov sin počinio pokolj i sebi oduzeo život, Fikret kaže da od tuge i nesreće samo pije lijekove i gleda u strop.

''Zamišljam da ništa ne znam. Volio bih da sve mogu prespavati, jedno mjesec dana, pa da se probudim. Toliko mi nije dobro, ne znam više ni što govorim'', kaže neutješni čovjek.

Njegov sin je prošloga petka oteo svoju suprugu koja se s bebom krila od njega u kući svoje tetke. Prenoseći sve uživo na Instagramu, ispalio joj je hitac u glavu. Potom je otišao u grad i ondje ubio brata i oca svoje bivše djevojke Dženane, Denisa i Đengiza Ondera. Na kraju, kada su ga opkolili policajci, pucao je i u samoga sebe.

