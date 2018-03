OGLASILA SE MAJKA TINEJDŽERICE KOJA JE POBJEGLA U ISIS: ‘Moja Sabina nije mrtva, te vijesti su lažne’

‘Ona i dalje ne zna što je sve njezina kćer prošla. Mediji su pisali da su se djevojčice u Siriji udale za borce ISIS-a. ‘O tome ne znam ništa, niti mi je Sabina nekada ispričala tako nešto.’

Majka Sabine Selimović, austrijske tinejdžerke bosanskog podrijetla koja je pobjegla u Siriju i pridružila se Islamskoj državi, rekla je za Srbija danas da je njezina kćer živa, iako se u medijima pojavila vijest o njezinoj smrti.

‘Samra ju je na to nagovorila da bi tamo imala prijateljicu’

Naime, austrijski su mediji pisali da je Sabina ubijena prilikom jedne od borbi u Raki, no njezina majka kaže da nikad nije u takvo što povjerovala. Nastavila je tražiti svoju kćer. Sabina je s prijateljicom Samrom 2014. pobjegla od kuće i pridružila se džihadistima u Siriji. ‘Samra je Sabini platila avionsku kartu i odvela je od kuće da bi tamo imala prijateljicu. Sabina je tada bila dijete. Nikada nije spominjala da bi išla u Siriju. Nikada mi ni na kraj pameti nije bilo da će ona tamo otići’, kaže Sabinina majka.

‘Neke stvari koje su se pisale nisu istina’

Sabina se majci javila tjedan dana nakon odlaska, no ona ni tada nije znala u kojem se točno mjestu u Siriji ona nalazi. Majka pretpostavlja da Sabina nije smjela reći gdje je. Ona i dalje ne zna što je sve njezina kćer prošla. Mediji su pisali da su se djevojčice u Siriji udale za borce ISIS-a. ‘O tome ne znam ništa, niti mi je Sabina nekada ispričala tako nešto. Neke stvari koje su iznijete nisu istina. Pisalo se da je neki Omerović kriv zato što su one otišle tamo. Međutim, to nije istina. Sabina je u Siriju otišla na Samrin nagovor’, kaže Senada Selimović za Srbija danas.



