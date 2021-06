Odvjetnica iz Zagreba Jadranka Sloković pred Haškim je sudom branila braću Kupreškić, Matu Laušića, Peru Skopljaka, Ivana Čermaka i Rahima Ademija. U RTL Direktu prokomentirala je pravomoćnu presudu Ratku Mladiću kazavši da s kaznom koju je dobio moramo biti zadovoljni.

'Zašto u optužnici nisu bili i zločini u Hrvatskoj?'

"Ako gledamo sa stajališta Ratka Mladića i onog što je on napravio, radi se o jednom od najtežih zločina, dobio je za taj zločin najtežu kaznu. S tom kaznom moramo biti zadovoljni. Ono što mi smatramo nepravednim, što je doista sporno, jest zbog čega u toj optužnici nisu bili priključeni zločini koje je on nesporno 1991. godine počinio na području Hrvatske", kazala je Sloković.

Potom je pojasnila što smatra razlozima tog propusta.

"Prva optužnica je bila takva da su ti zločini bili dio tog optužnog dijela. Je li to bilo zbog smrti Slobodana Miloševića, kada se pokazalo da predugim trajanjem postupka može doći do ovakvih bioloških krajeva da ne bude zapravo izrečena presuda pa je to postao problem ili hrvatska strana nije bila dovoljno aktivna... Nekako mislim, da je hrvatsko odvjetništvo pripremilo dokazni materijal – od iskaza svjedoka do određene dokumentacije i da je to prezentiralo Haškom sudu - tada ne bi bio neki preveliki napor uključiti u optužnicu i taj dio", rekla je.

'Većina sudaca u Haagu nisu bili profesionalni suci'

Sloković se osvrnula i na sutkinju iz Zambije koja je po svim točkama optužnice imala izdvojeno mišljenje te negirajući genocid u Srebrenici.

"Ona je očito bila predsjednica tog Sudskog vijeća. Mene to previše ne iznenađuje jer je Haški sud imao jedan od ozbiljnih problema od svojih početaka, a to je da velika većina sudaca koji su sudili u tim predmetima, nisu bili profesionalni suci. To su u najboljem slučaju bili profesori prava, ali bilo je ljudi koji s tim nisu imali nikakve veze. Tako da meni ova osoba djeluje vrlo sporno. To su bili neki ljudi koji su bili volonteri ili članovi nekakvih organizacija UN-a. Mislim da je pripremne radnje u predmetu Čermak - Markač - Gotovina vodio sudac koji je bio predsjednik uprave nekog plinskog poduzeća. To je nešto nečuveno. To su trebali biti najkvalitetniji suci, a ne suci koji se bore i s obilježjima djela i s procedurom i gdje se onda dođe do ovakvih apsurdnih situacija kada proglašava presudu netko tko je protiv takve presude", objasnila je Sloković.

'Haški sud je na koncu ipak ispunio svoju zadaću'

Na koncu, dajući ocjenu rada Haškog suda, Sloković je u RTL Direktu kazala da je, koliko god imali primjedbi na njegov rad, ispunio svoju zadaću.

"Oni su procesuirali osobe koje su bile dio političkog i vojnog vrha, a koje nacionalna zakonodavstva nikada ne bi procesuirala. Nemoguće je da bismo mi bili u situaciji da Republika Srpska dovede na optuženičku klupu ove ljude. Optužen je i predsjednik države, Milošević, ali je na nesreću umro. To su oni ljudi koji su pravi warlords. (…) Oni su ipak izvedeni na sud, ovi koji osuđeni dobili su izuzetno visoke kazne pa mislim da je taj cilj suda ispunjen. Ono što je problem je to što su rekli da bi taj sud trebao raditi nešto i dovesti do nekog pomirenja na ovim prostorima. Ono što vidimo jest da svaka presuda izaziva reakcije koje su kontradiktorne, ovisi o kome se radi i da te neke nacionalne politike koje su dovele do rata i dan danas štite svoje zločince. Čak i Hrvatska tu ima određene probleme. Nama je jako drago kada se sude tuđi zločinci, a kad treba osuditi svoje zločince onda imamo probleme", zaključila je.

Tko je sutkinja koja je htjela osloboditi Mladića?

Prisca Matimba Nyambe iz Zambije predsjedavala je Žalbenim Vijećem te jedina imala suprotno mišljenje od ostalih članova Vijeća koje je potvrdilo doživotni zatvor za Mladića. U izdvojenom mišljenju navela je da bi se Ratku Mladiću suđenje trebalo ponoviti pred drugim sudskim vijećem. Mladićev sin je pohvalio tu sutkinju.

"Imajući u vidu prirodu i težinu pravnih grešaka u ovom predmetu, za razliku od drugih članova Žalbenog vijeća, ja bih naredila da se Mladiću ponovi suđenje pred drugim prvostupanjskim vijećem po svim točkama optužnice izuzev točke 6, uzimanje taoca u udruženom zločinačkom pothvatu", prenosi 24sata njezino izdvojeno mišljenje na 60 stranica.

Ukratko sutkinja je smatrala da genocida nije bilo i da je stanovništvo htjelo samo otići. Smatrala je da Mladićeva žalba treba proći. Mnogi stručnjaci se pitaju kako je ova sutkinja uopće dospjela u karijeri tamo gdje se trenutačno nalazi.

Jean Claude Antonetti, francuski sudac, poznat po skandaloznoj presudi ratnom zločincu Vojislavu Šešelju koja je bila oslobađajuća, prihvatio je zahtjev Mladićeve obrane da se iz žalbenog postupka troje sudaca isključi i to zbog pristranosti.

Francuski sudac se jedini složio s mišljenjem sutkinje Nyambe u prvostupanjskoj presudi ratnom zločincu koji je ujedno i Mladićev pomoćnik. Riječ je o Zdravku Tolimiru. U tim slučajevima sutkinja je također negirala genocid i ratne zločine nad civilima...