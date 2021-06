O presudi bivšem zapovjedniku vojske bosanskih Srba Ratku Mladiću, koji je danas pravomoćno osuđen na kaznu doživotnog zatvora zbog ratnih zločina tijekom rata u BiH te genocida u Srebrenici, za RTL Danas govorio je odvjetnik Anto Nobilo, koji je branio nekoliko hrvatskih optuženika pred Haškim sudom.

Na pitanje je li pravda zadovoljena ako je presuda došla 26 godina nakon podizanja optužnice, Nobilo je odgovorio protupitanjem: Što je alternativa?

"Bolje da je osuđen nego da je izbjegao pravdu. Dakle, ipak je osuđen na neki oblik pravde", kazao je Nobilo.

'S pozicije Srebrenice Škabrnja je manji zločin'

On propustom smatra što Mladić nije optužen i za zločine koje je počinio kao oficir JNA u Hrvatskoj.

"Rekao bih da je Haški tribunal odnosno tužiteljstvo na jedan racionalni način išlo zaokružiti jednu veliku sredinu, a to je Bosna i Hercegovina gdje je on počinio megazločine. Dakle, nema većeg zločina od genocida i nema veće kazne od doživotne kazne i vrlo je logično da se tužitelj centrirao na taj megazločin. S njegove pozicije ili s pozicije Srebrenice, Škabrnja je ipak manji zločin i on je zaokružio sve na Bosnu i Hercegovinu. To možemo shvatiti. Dobio je doživotnu kaznu i to je onda neka apsolutna pravda“, smatra Nobilo.

No, najvećim problemom presude Mladiću Nobilo drži to što u njoj "nigdje nema Srbije".

"To je najveći problem ove presude, ali ne samo ove presude već i i presude Karadžiću. Dakle mi imamo presude petorici, Prliću i ostalima, gdje imamo označeno međunarodno-oružani sukob. Dakle, Hrvatska je bila involvirana u ratu u BiH, ali nemamo istu oznaku za Srbiju. A opće je poznato da su se svi ovi ratovi vodili kako bi Srbija stvorila Veliku Srbiju, kako bi svi Srbi živjeli u jednoj državi. Dakle, svi u BiH i Hrvatskoj ratovali su i bili u funkciji kao strani agenti strane države, to jest Srbije i ostvarivali su njihove političke ciljeve, ne samo ratom, već kao i što vidimo i zločinima. To je jedna povijesna nepravda i ostat će zapisano da je Hrvatska jedina učestvovala u ratu u BiH, ali ne i Srbija“, istaknuo je Nobilo u razgovoru za RTL.

'Uspostavili su entitet koji je Daytonski sporazum zacementirao'

Na pitanje o Republici Srpskoj, koja postoji kao enitet, iako je djelo ratnih zločinaca Karadžića i Mladića, Nobilo je ustvrdio kako će otprilike ispasti će da je to njihova žrtva za domovinu.

"Uspjeli su uspostaviti barem entitet, ako ne i samostalnu državu koja će se uvijek nastojati priključiti Srbiji, ako će biti povijesnih prilika. Međutim, što je - tu je. To je Dayton zacementirao, to je dio Ustava BiH i mislim da nije čak ni previše dobro stiskati političare i narod Republike Srpske: "Vi ste nastali na genocidu i genocidna ste tvorevina" jer onda im ne damo nikakvu šansu da se distanciraju od genocida, da osude taj zločin, da osude Karadžića i Mladića. Teško je živjeti u jednoj državi, teško je živjeti i približavati se Europi s takvim teretom zločina", kazao je.

'Reakcija Banje Luke je negativna, nema osude zločina'

Upravo stoga, smatra Nobilo, treba dati novoj generaciji šansu i poticaj da se suprotstavi tim zločinima i da ih osudi.

"Vidimo, nažalost, reakcija Banje Luke je negativna i nema osude zločina. Vidjet ćemo kakva je reakcija Beograda i to je najveći problem ove presude i gotovo svih haških presuda jer nisu proizvele onaj efekt na javnost, na narod i na državu koju bi presude trebale imati. Ako nekog osudite na silovanje, pa cijelo susjedstvo će napraviti sanitarni kordon oko toga čovjeka. Kod nas su osuđenici, za neke sredine, još uvijek heroji. Dakle, sve te presude nisu proizvele efekt koji su trebale proizvesti i to je najveći nedostatak tih presuda“, zaključio je Nobilo.