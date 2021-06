Ratko Mladić, jedan od najokrutnijih zločinaca u povijesti, pravomoćno je osuđen na kaznu doživotnog zatvora. Tom je presudom potvrđena njegova krivnja za genocid u Srebrenici, protjerivanja ljudi, mučenja, silovanja, ubijanja i razaranja kuća u ratu u Bosni i Hercegovini.

'Živjet će komotno, vjerojatno negdje u Švedskoj'

Ante Kotormanović, bivši ministar obrane, nikada se s Mladićem nije susreo oči u oči, ali sudarali su se na frontu. Prisjetio se kako je kao 20-godišnjak 1991. godine zoljom gađao tenk ne znajući da se u njemu nalazio Mladić.

"Nismo znali da on ide na pregovore dolje u Hrvace s tada vodećim ljudima grada Sinja. Mi smo bili u klasičnoj akciji, diverziji. Meni je žao što smo propustili tu šansu, ali to je tako", kazao je Kotromanović za RTL Direkt.

Što se tiče same presude Mladiću, Kotromanović smatra da se njome ništa značajnije neće promijeniti.

"Živjet će jednim komotnim životom, vjerojatno negdje u Švedskoj, jest će kokice petkom, tiramisu srijedom i pisat će memoare. I bit će vjerojatno i dalje nacionalni heroj u takozvanoj Republici Srpskoj i u Srbiji. Smatrat će ga velikim herojem i strategom. Za mene nije ni jedno ni drugo. Otprilike bih ga tako procijenio, kao osobu koja je vjerojatno bila iskompleksirana, koja je imala moć, koja je vladala životom ljudi na terenu. Tako se i ponašao, kao gospodar života i smrti", kazao je Kotromanović.

'Iza sebe imao JNA i lokalne četnike'

Ratni snimatelj, Sinjanin Petar Malbaša, prisjetio se susreta s Mladićem 1991. godine. Na njegovim snimkama koje datiraju iz rujna 1991. godine Mladić je govorio: "Vi znate da je miniran Maslenički most. I to vi znate da sam ja lično uradio s mojim ljudima i provjerite. Što ja uradim znate da je efikasno i kvalitetno, i u to ne treba sumnjati. Da su potezi vrhunski izvedeni, energično i odlično, i da ja zato diktiram situaciju u Dalmaciji".

"To su bili i ujedno prvi, odnosno prva razmjena zarobljenika u Hrvatskoj. Teško je opisati tu bahatost ratnog zločinca Ratka Mladića. Bio je svjestan da iza sebe ima potporu JNA i lokalnih četnika dok je okupirao područja od zadarskog zaleđa do vrha Dinare. Ali kako objasniti mladoj generaciji koja dolazi u Hrvatskoj zbog čega Ratko Mladić nije odgovarao za sve zločine koje je napravio diljem Hrvatske", kazao je Malbaša za RTL Direkt.

Nikada neće odgovarati za zločine u Hrvatskoj

Mladić nikada neće odgovarati za granatiranje Zadra, zločine u Škabrnji i Nadinu, Kijevu i Vrlici.

"Da jedan notorni ratni zločinac ne odgovara za stotine ubijenih u Škabrnji, Kijevu, Šibeniku, Zadru, bombardiranju i tako dalje, jednostavno to mi i danas nije jasno", kaže zapovjednik obrane Škabrnje Marko Miljanić.

"Samo je za sobom ostavljao palež i smrt. On je svim sredstvima, znači od topova, aviona, minobacača po jadnom Kijevu i po Vrlici tukao", dodaje branitelj iz Vrlike Ozren Milković.

A bivša ministrica pravosuđa Vesna Škare Ožbolt ukazuje na tešku grešku kada su iz optužnice izbačeni zločini u Dalmaciji.

"Zločini koji su bili počinjeni u zadarskom i šibenskom zaleđu bili su u jednom trenutku dio optužnice, a onda je ona u posljednji tren izbačena, meni doista nije jasno zašto Hrvatska nije reagirala na to, mislim da je trebala reagirati puno oštrije", smatra Škare Ožbolt.

' Da jedan notorni ratni zločinac ne odgovara za stotine ubijenih, to mi nikako nije jasno '

Izostanak satisfakcije da je osuđen i za zločine u Hrvatskoj uvijek će mučiti stanovnike tih mjesta. Za ukupno 86-ero svirepo pobijenih mještana i mještanki Škabrnje i 14-ero u susjednom Nadinu Ratko Mladić, nekadašnji zapovjednik 9. kninskog korpusa, koji je u studenom 1991. tenkovima pregazio to područje, nikada neće odgovarati.

"To je bija paka. Meni su ubili od majke oca i majku skupa na avliji. I konja. I to su ih mučki ubili. Kako sam ja vidija doli na patologiji, a ja sam prepoznava žrtve, oni su obodvoje bili vezani sa žicom rukama zada, na potiljak. I ubijeni obadvoje iz blizine", govori za RTL Danas Zoran Ražov iz Škabrnje.

Marko Miljanić koji je zapovjednik obrane Škabrnje, rekao je:'Meni je doista žao stanovnika Srebrenice, meni je žao svake ubijene žrtve u Domovinskom ratu i uopće u ratu na teritoriju bivše Jugoslavije, ali da jedan notorni ratni zločinac ne odgovara za stotine ubijenih u Škabrnji, Kijevu, Šibeniku, Zadru, bombardiranju i tako dalje, jednostavno, to mi i danas nije jasno.'

Kao potpukovnik JNA Mladić je u Knin došao iz Makedonije u lipnju 1991., preko ljeta je postao general i već u kolovozu razorio i spalio Kijevo i Vrliku.

"Za sobom je ostavljao samo palež i smrt. On je svim sredstvima, znači od topova, aviona, minobacača, po jadnom Kijevu i po Vrlici tukao", kaže Miljković.

Ante Slavić iz Kijeva, danas predsjednik Udruge hrvatskih ratnih veterana Kninska bojna, analizira um čovjeka upisanog u najgore ratne zločince ovih prostora:

"Dolaskom u Knin .. iz velikog komunista postao je veliki nacionalist. (Bio je) inače inteligentna osoba i njegove transformacije su nevjerojatne. Dok su kamere uključene, on je bio blago janje. Međutim, kad se isključe kamere, tada je jako nemilosrdan, krvoločan."

Hodao je u pancirki do koljena i strah ga je bilo doći kod nas na pregovore'

Hodao je u pancirki do koljena i strah ga je bilo dolaziti pregovarati na naš teritorij, sjeća se ratni šef obavještajne službe u Zadru koji je u vrijeme kada je tisuće granata padalo po Zadru svakodnevno s Mladićem bio na telefonskoj liniji, a išao je s njim pregovarati i uživo.

Bivši načelnik obavještajne i kontraobavještajne službe Sektora Zadar Bože Krce opisuje to doba: 'To je bilo nadmudrivanje. Pita sam: 'Di ti je ono ćale poginija?' 'Na Neretvi', kaže. 'Pa, na Neretvi su ginili četnici, nisu partizani.' I onda je on skočio i rekao: 'Pobit ću sve u Splitu, Zadru i Šibeniku od sedam do 70 godina!' Ja sam ustao da idem ća. Da je on rekao da će pobiti sve MUP-ovce i gardiste, ja bi razgovara. Ali, da će pobit od sedam do 70 godina, to može samo ratni zločinac."

Nakon što je u Hrvatskoj ispekao zanat zločinca, Ratko Mladić otišao je u Bosnu i Hercegovinu još svirepiji i tamo počinio i genocid.