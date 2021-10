Iako je Europska komisija (EK) još prije tri godine predložila da se ukine sezonsko pomicanje sata, države članice se o tome još nisu dogovorile, a čini se da u dogledno vrijeme ni neće, pa će za manje od 30 dana građani Europske unije pomjerit će svoje satove za sat vremena unazad.

Tada, naime, započinje "zimsko" računanje vremena.

Glasnogovornik Europske komisije Stefan De Keersmaecker za Jutarnji list istaknuo je da Komisija nije odustala od tog cilja.

"Ponovit ću ono što sam rekao prije šest mjeseci, a tada sam rekao isto kao šest mjeseci prije toga, a to je da je Europska komisija predložila 2018. ukidanje sezonskog mijenjanja računanja vremena. Taj prijedlog je bio zasnovan na stavovima građana, analizama, stručnim studijama, pregovorima s Europskim parlamentom i javnim konzultacijama. Lopta je sada u rukama država članica koje trebaju usuglasiti zajedničko stajalište“, kazao je.

'O tome se trenutačno ne razgovara'

Niti jedna država članica za sada nije notificirala Europsku komisiju da namjerava provesti tu preporuku. Planove je itekako poremetila pandemija koja se nametnula kao puno veći izazov.

"To trenutačno nije na dnevnom redu EU i o tome se trenutačno ne razgovara. Kad dođe vrijeme za to Hrvatska će iznijeti svoj stav, a to je da se zalažemo za ljetno računanje vremena", rekao je za Jutarnji list ministar Oleg Butković, čije je ministarstvo dobilo zadatak uskladiti tu odluku prije njezinog donošenja.

Odluka o tome hoće li neka država članica uzeti kao trajno ljetno ili zimsko vrijeme ovisi o njezinu zemljopisnom položaju. Prvo se planiralo da svaka zemlja odluči koje će vrijeme uzeti, no shvatili su da bi nastali problemi prilikom prelaska iz susjednih zemalja, jer mnoge imaju različita mišljenja.

Zbunjuje krave

U Europskoj uniji postoje tri vremenske zone i najveća je srednjoeuropska od Poljske na istoku do Španjolske na zapadu.

No, kada bi sve zemlje iz te vremenske zone uzele primjerice trajno ljetno računanje vremena, u Španjolskoj, Belgiji, Nizozemskoj, Danskoj zimi bi sunce izlazilo tek sredinom prijepodneva, a na sjeverozapadu Španjolske oko 10 sati. U slučaju trajnog zimskog računanja, ljeti bi se ne samo ranije smračilo nego bi na istoku sunce izašlo jako rano, primjerice u Bialystoku u Poljskoj na dan ljeta sunce bi izašlo u 3.01 sati ujutro.

Također, farmeri su upozoravali da pomicanje sata zbunjuje krave koje odjednom dobivaju hranu sat vremena ranije ili kasnije, pa im je teško to podnijeti.