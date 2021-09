Od 15. listopada Italija uvodi jedne od najstrožih covid mjera u Europi jer se bez covid-potvrde neće moći nigdje. Također, svaki zaposleni morat će se cijepiti ili testirati najmanje jednom tjedno, osim ako ima potvrdu da je prebolio.

U Italiji je s obje doze cijepljeno negdje oko 70 posto stanovništva, a trenutno se radi na tome da se dosegne procijepljenost od 95 posto.

"Za mene je to u redu, a prosvjede oko toga smatram apsurdnima. Bilo je vrlo teško na početku i ekonomski i zato što se zdravstveni sustav nije mogao suočiti s nečim što je bilo potpuno novo, kako za nas, tako i za druge", rekao je Giulio Cattaruzza za RTL Direkt.

'Većina je to prihvatila'

Italija je već uvela obavezno cijepljenje za zdravstvene radnike. Na posao bez covid potvrde ne mogu, oni koji je nemaju su suspendirani.

"Plaćaju li si radnici sami testove koje moraju napravit? Da, to si sam moraš platit. Test ili se ideš cijepit. To je na tvoju odluku. Bez toga nema niti posla, jel? Bez toga nećeš moć sjest u auto, ni preć granicu, ni tranzitno ni poslovno, nikako. Znači bit ćeš prisiljen da se cijepiš. I kako ljudi gledaju na to? Više-manje svi su prihvatili. To je postao način života bez kojeg više nećeš moć funkcionirati. Moraš se cijepit da bi nastavio dalje", pojasnio je Leon Stanić, radnik u trgovini u Trstu.

Mladi život većinom cijepljeni

Vlasnik restorana Eugenio je cijepljen, ali ne zna kako će svojim gostima reći da bez covid potvrde kod njega neće moći ručati. "Mogućnost da se jede na otvorenom za mene je važna, ne sviđa mi se ideja diskriminacije - ti koji nemaš zelenu kartu, van, ti koji imaš uđi", kaže Eugenio.

Mladi ljudi većinom su cijepljeni jer nove mjere vide kao jedinu mogućnost za normalan život. "Poboljšava se, sve više toga se otvara, ali ipak treba biti oprezan, nositi maske. Ali živi se isto, dobro. Noćni život je uglavnom do ponoći i dosta. Poslije toga odeš na plažu, postoji nešto što se može raditi", kaže mladi Talijan Gianimarco Luga.