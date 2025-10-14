Obračun u srcu Europe: Oko 150 tisuća ljudi na ulicama, policija koristila suzavac i vodene topove

GeneraIni štrajk zahvatio je danas Belgiju pri čemu je u Bruxellesu došlo do obračuna protuvladinih prosvjednika i policije. Oko 150.000 ljudi, prema prvim procjenama sindikata, izašlo je na ulice glavnog grada protiveći se vladinim mjerama štednje.

"Vlada oduzima prava radnicima, vraćaju nas u 1950. godinu", rekla je Hini Evelyine Tabus, predstavnica sindikata CNE koji zastupa radnike u distributivnim centrima i trgovinama poput Aldija i Zeemana. Kaže da će nezaposleni radnici primati novčanu naknadu maksimalno dvije godine, što im je "neprihvatljivo".

Prosvjednici su, ujedinjeni u potpori radnicima, ali i Palestini, marširali blizu glavnog briselskog trga Grand Placea te došli do zgrade Square, gdje se održava Europski tjedan regija i gradova, najveća godišnja konferencija o EU fondovima.

Policija ih je ondje zaustavila nakon čega su na nju bacali limenke piva i druge predmete. Policija je bacila suzavac koji se širio oko zgrade, zbog čega je glavni ulaz na konferenciju privremeno zatvoren. "Došli smo izraziti nezadovoljstvo vladom koja ukida radnička i studentska prava", kaže 22-godišnji student arhitekture Florian Dony. Požalio se da će ga fakultet koštati 400 eura više.

Obučen u crnu majicu s kapuljačom te omotan palestinskom maramom, ističe da je došao i izraziti podršku Palestini u zahtjevu za slobodom. "Belgijska vlada nije podržala uvođenje sankcija Izraelu zbog ratnih zločina", ustvrdio je.

Promet je otežan

Centrom Bruxellesa odjekivale su petarde, prosvjednici su palili kontejnere, a čule su se policijske sirene. Policijski helikopter nadlijetao je mjesta prosvjeda.

"Bacali su na nas razne predmete, ali nitko nije ozlijeđen", rekao je policajac pored zgrade gdje se održava konferencija o EU fondovima. Organizatori su pozvali više stotina okupljenih na konferenciji da ne izlaze i ne idu prema mjestima prosvjeda.

Do nereda je došlo i u drugim dijelovima grada, a policija je izvijestila da je privela više desetaka ljudi zbog vandalizma. Zračne luke Zaventem i Charleroi danas su zatvorene, kao i brojne škole i druge ustanove. Promet je otežan jer voze rijetki autobusi, tramvaji i vlakovi podzemne željeznice.

POGLEDAJTE VIDEO: Francuska u plamenu, neredi diljem zemlje: 'Macron mora otići!'