Oboreni ukrajinski dron pao u naseljeno rusko mjesto. U tijeku je ekakuacija ljudi

U ruskoj Voronješkoj oblasti u okrugu Ostrogozsk napad dronovima izazvao je eksplozije i požare. Proglašeno je izvanredno stanje i vlasti evakuiraju stanovnike jednog sela, javlja ruska državna novinska agencija RIA Novosti.

Guverner Voronješke oblasti Aleksander Gusev na Telegramu je priopćio kako se stanovnici sela autobusima evakuiraju u nekoliko obližnjih naselja. Prema prvim informacija, nema ozlijeđenih civila. Na društvenim mrežama pojavile su se snimke koje prikazuju golemi plamen i gusti dim, a čuju se i detonacije.

Gusev je pozvao lokalno stanovništvo da se pridržava sigurnosnih mjera, savjetujući im da se ne približavaju mjestima požara i da sve sumnjive predmete prijave operativnim službama umjesto da ih diraju. Guverner je najavio kako će procjena štete biti moguća tek nakon što detonacije prestanu i požar bude ugašen. Rusi tvrde kako je požar izbio nakon što je oboreni ukrajinski dron pao na eksplozivne naprave i izazvao daljnje detonacije.

Zelenskij u talijanskom mini-Davosu ponovno će tražiti više oružja

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij sudjeluje u subotu na forumu Cernobbio u Italiji gdje se očekuje da će ponoviti svoje pozive za više oružja u svjetlu ruskog napredovanja na istoku svoje zemlje. On bi se trebao obratiti sudionicima foruma The European House-Ambrosetti u Cernobbiu, svojevrsnog mini-Davosa koji se organizira do nedjelje na obali jezera Como. Tamo je stigao u petak, nekoliko sati nakon što je zatražio "još oružja" od svojih saveznika, tijekom sastanka međunarodnih pristaša Kijeva u američkoj zračnoj bazi Ramstein u Njemačkoj.

Zelenskij je na Telegramu naznačio da se planira sastati u subotu u Cernobbiu s predstavnicima talijanskih kompanija i s predsjednicom vlade Giorgiom Meloni. Ona bi ga trebala uvjeriti u potporu Italije čak i ako se jedan od partnera njezine desne i krajnje desne koalicije Matteo Salvini žestoko protivi bilo kakvom upadu Kijeva na ruski teritorij što ukrajinska vojska provodi od početka kolovoza.

Sastanak Volodimira Zelenskija i Viktora Orbana nije potvrđen u ovoj fazi, ali je mađarski nacionalistički premijer rekao da će se "naravno" sastati s ukrajinskim predsjednikom u Cernobbiu ako bude prilike.

"Imamo dobar odnos", rekao je Orban novinarima. “Ako nema dijaloga, nema šanse za mir.”

