Rusi nemilosrdno napadaju, Zelenski mijenja ministre. Avdagić: 'Čeka nas ružna kulminacija'

Rusija je u utorak balističkim raketama napala grad Poltavu u središnjoj Ukrajini. Pogodili su vojnu akademiju i obližnju bolnicu, a poginula je najmanje 51 osoba. Napadi su se nastavili

i dan poslije. U Lavovu je poginulo najmanje sedmero ljudi, među njima troje djece.

Geopolitički analitičar Denis Avdagić za Danas.hr kaže da je očekivao ruske napade. "Bilo je pitanje dana kada će to krenuti. Krucijalnu rolu na neki način predstavljaju Sjedinjene Američke Države i njihovi izbori. Ima puno varijabli, među njima i onih osvetničke naravi, ali ono što je 'game changer', ono zbog čega možemo i trebamo očekivati ružnu kulminaciju ruske agresije, je jednostavno činjenica da izlazimo pred američke izbore. Moskva, Kremlj, Kijev - svi gledaju prema SAD-u, to je naprosto činjenica", kaže Avdagić.

"Znamo narativ Donalda Trumpa. On govori da bi išao bi na pokušaj dogovora, iako je taj dogovor vrlo nerealan. To je klasični Trump - priča o stvarima koje vrlo površno gleda. Ne mogu reći ima li savjetnike koji mu govore drugačije, ali Trump voli bazično predstavljati stvari, iako one takve nisu i nemoguće im je tako pristupati. Enigma je kako bi Kamala Harris reagirala, ali u načelu, mislim da je opći konsenzus da bi to bio nastavak politike Joea Bidena", nastavlja Avdagić.

Analitičar također ističe važnost Budimpeštanskog memoranduma. Riječ je u ugovoru iz 1994. kojeg su izvorne potpisale Rusija, SAD i Ujedinjeno Kraljevstvo. Memorandum zabranjuje tim državama da prijete ili koriste vojnu silu i ekonomsku prisilu protiv Ukrajine, Bjelorusije i Kazahstana, osim ako je riječ o samoobrani ili drugom načinu koji mora biti usklađen s Poveljom Ujedinjenih Naroda.

"Njime su se SAD, Rusija i Ujedinjeno Kraljevstvo obvezali štititi ukrajinski suverenitet. Što god da se dogodi, SAD imaju određenu obvezu. Sada vidimo nove ruske prijetnje i blefove oko promjene nuklearne doktrine, ali ne smijemo zaboraviti na međunarodni ugovor koji je na snazi, a od svih potpisnika jedino ga je prekršila Rusija. To je ključan dokument o kojem se jako pričalo na početku agresije, a o njemu bi se trebalo pričati stalno", smatra Avdagić.

Dok Rusija napada, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski krenuo je s preslagivanjem ministara. Poručio je da njegovoj vladi treba "nova energija", a u najvećoj rekonstrukciji od rata nekoliko ministara podnijelo je ostavku. Između ostalog, vladu je napustio i Dmitro Kuleba, ministar vanjskih poslova i jedan od ljudi koji su se najviše obraćali javnosti. Kako piše CNN, riječ je o jednom od najjačih članova ukrajinskog kabineta.

Božo Kovačević, bivši hrvatski veleposlanik u Rusiji, ima nekoliko pretpostavki o razlozima razilaženja. "Mislim da je u osnovi razilaženja odluka o napadu na teritorij Rusije. Pretpostavljam da je tu odluku Zelenski donio u najužem krugu najpovjerljivijih suradnika, a da osobe iz državne hijerarhije, uključujući ministra vanjskih poslova, to nisu znali. Isto tako, pretpostavljam da su odluku donijeli bez prethodne suglasnosti zapadnih saveznika. Mislim da bi to mogao biti razlog za te ostavke", objašnjava Kovačević za Danas.hr.

Kovačević je također prokomentirao upozorenje Kremlja o promjeni ruske nuklearne doktrine. "To je svakako zloslutni znak s ruske strane. Znamo da se pouzdaju u svoj nuklearni arsenal kao jamstvo ruske nepobjedivosti. Rusija naslućuje da će upotrijebiti nuklearno oružje ako Zapad nastavi pomagati Ukrajini oko dodatnog naoružanja", zaključuje Kovačević.

