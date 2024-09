U najnovijem video materijalu koji je ekskluzivno dobio CNN, vidi se navodno pogubljenje trojice ukrajinskih vojnika od strane ruskih snaga. Incident se dogodio krajem kolovoza u blizini grada Pokrovska, u istočnoj Ukrajini, gdje se vojnici predaju, klečeći na koljenima s rukama na glavi, prije nego ih ruske snage usmrte.

Ukrajinski dužnosnici opisali su ovaj događaj kao dio šireg trenda pogubljenja zarobljenih vojnika, koji su u porastu ove godine. Prema izvorima ukrajinske obrambene obavještajne službe, od studenog prošle godine zabilježeno je najmanje 15 sličnih slučajeva, dok ukrajinski tužitelji istražuju 28 incidenata od početka rata. U tim napadima ubijeno je ukupno 62 ukrajinska vojnika.

Ukrajinski dužnosnici vjeruju da su ova pogubljenja dio organizirane strategije Moskve. "Ako vojnici polože oružje i predaju se, a potom budu pogubljeni, to je ratni zločin", izjavio je Andriy Kostin, ukrajinski glavni tužitelj. On ističe da je ovakvo ponašanje zabilježeno diljem Ukrajine, što bi moglo ukazivati na to da je riječ o sustavnom kršenju međunarodnih pravila ratovanja, potencijalno zločinima protiv čovječnosti.

Rusko Ministarstvo obrane nije odgovorilo na optužbe. Unatoč nedavnim ukrajinskim uspjesima u ruskoj pograničnoj regiji Kursk, ruske snage nastavljaju napredovati prema strateškom gradu Pokrovsku. Izbijanje ovih snimaka predstavlja ozbiljan izazov ukrajinskim zapovjednicima, koji moraju upozoriti vojnike i međunarodnu zajednicu na brutalnost ruskih metoda, uz rizik da se dodatno smanji već oslabljeni moral ukrajinskih snaga.

Niz drugih incidenata, poput onoga u Toretksu, također je zabilježen. Ukrajinski tužitelji pokrenuli su istrage za kršenje ratnih zakona i običaja, u vezi s tim događajima. Ovaj eskalirajući obrazac nasilja, kako navode ukrajinski dužnosnici, mogao bi postati dio šireg genocidnog slučaja koji Ukrajina priprema protiv Rusije, dok Međunarodni kazneni sud već istražuje ulogu ruskih vlasti u prisilnoj deportaciji ukrajinske djece u Rusiju.

Video materijali i audio presretnuti komunikacijom ruskih zapovjednika pokazuju hladnokrvnu prirodu ovih zločina. U jednom presretnutom razgovoru, zapovjednik ruske vojske izdaje naredbu da se trojica zarobljenih Ukrajinaca "eliminiraju". Ovi incidenti ukazuju na obrasce zločina, koji su, prema UN-ovim izvorima, podložni detaljnoj istrazi. Pogubljenja su ratni zločini sami po sebi, ali kada se gledaju u cjelini, mogu činiti zločine protiv čovječnosti.

