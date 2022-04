Prema novoj obavještajnoj analizi, ruski predsjednik Vladimir Putin bit će svrgnut u puču kojeg će organizirati njegov uži krug suradnika, u roku od dvije godine. Dok se rat u Ukrajini odugovlači i sankcije nagrizaju njihovo bogatstvo, i najbliži suradnici će Putinove poteze vidjeti kao prijetnju svom bogatstvu i moći pa je "velika vjerojatnost" da će ga svrgnuti, kažu stručnjaci, prenosi The Sun.

Procjena je došla od obavještajnih analitičara agencije Dragonfly, koja je točno predvidjela da će Rusija napasti Ukrajinu. Njihova procjena je da je “velika vjerojatnost da predsjednik Putin neće biti u poziciji u kojoj je u sljedeće dvije godine” ako Zapad pojača sankcije.

Ne čeka ga sudbina koje se panično boji

Ipak, umjesto masovne pobune poput one koja je svrgnula libijskog diktatora pukovnika Gadafija, čega se Putin navodno panično boji, njegov će kraj doći iznutra. Na brifingu Dragonfly ističe i da, s obzirom na snage sigurnosti oko Putina, malo vjerojatno da bi pobuna ili državni udar špijuna i vojnika uspio.

Umjesto toga, Putinova sudbina leži u rukama njegovog unutarnjeg kruga prijatelja, koji se sastoji od vojnih, sigurnosnih i poslovnih ljudi. Oni su jedini ljudi kojima Putin vjeruje i do sada su mu bili nepokolebljivo odani.

Siloviki kojima vjeruje

To su Sergej Nariškin, šef vanjske obavještajne službe, ministar obrane Sergej Šojgu, Aleksandar Bortnikov, bivši šef službe za unutarnju sigurnost FSB-a i Nikolaj Patrušev, šef ruskog Vijeća sigurnosti. U skupini su i Sergej Čemezov, čelnik državnog obrambenog konglomerata Rostec, i oligarh Igor Sečin, šef energetskog diva Rosnefta. Ovi ljudi su u Rusiji poznati kao "siloviki", odnosno ljudi sile.

Svi imaju iskustvo rada s Putinom u sigurnosnoj službi KGB-a iz sovjetskog doba ili u gradskoj upravi Sankt Peterburga. Motivirani su “novcem i sposobnošću da ga troše i kupovanjem te teorije da se Rusko carstvo vraća i predsjednik Putin to pokreće”, kaže Drononfly. “Izazov je što se događa kada Putinova pozicija više ne jamči sigurnost i financijsku sigurnost pojedinaca oko njega. Jasno je da je nešto od toga u tijeku - sankcije su bez presedana."

Ne može više ispuniti svoju stranu pogodbe

Prema obavještajnim analitičarima, postoji svojevrsni “ugovor” između ovog unutarnjeg kruga i drugih oligarha s Putinom. “Možete imati novac i trošiti ga u St Tropezu i možete kupiti svoje ogromne megajahte i slati svoju djecu u britanske javne škole i zapadne institucije na obrazovanje. Zauzvrat, nikada nećete osporiti moju poziciju, nećete se miješati u politiku i kada je potrebno mogu vas pozvati za usluge."

Ali Putinovi postupci čine "temeljno ugrožavaju sigurnost i financijsku stabilnost tih pojedinaca". “Opasni scenarij za Putina sada je to što postoji vrlo malo alternativnih ugovora koje on može ponuditi oligarsima i tim pojedincima. Vrlo je mala šansa da je protuponuda o tome da pošaljete svoju djecu u elitne obrazovne ustanove u Pekingu i na odmor na Crnom moru privlačna kao St Tropez ili Oxford.”, slikoviti su iz Dragonflya.

Postao je previše štetan za njihove interese

Putin brine da dok rat traje, Zapad povećava sankcije do faze u kojoj Rusija stvarno ulazi u financijsku krizu. To će staviti dodatni pritisak na predsjednika "da zadrži svoje ključne savjetnike i one kojima je potrebna gotovina da ostanu odani. U toj fazi moramo početi razmišljati o puču u palači, o naporima da se smijeni predsjednik Putin.”

To bi uključivalo "elemente unutar Kremlja predsjednika Putina ili sigurnosnih službi ili bilo koje od šest osoba koje bi odlučile da je on kao vođa postao previše toksičan za njihovu poziciju i kao rezultat toga predstavlja prijetnju za njih".

Tihi puč

Ali na TV-u neće biti vojnika u borbenoj opremi koji "objašnjavaju da se predsjednik razbolio i tako dalje Vjerojatnije bi bilo vidjeti skupinu zdepastih muškaraca u neprikladnim odijelima kako ulazi u Kremlj. Predsjednik Putin tada sam objašnjava da je bolestan ili da mora odstupiti iz drugih razloga – obiteljskih i tako dalje. A ono s čime zapravo završavamo jest smjenjivanje predsjednika Putina i zamjena s nekim tko je izvučen iz iste relativne opskurnosti koju je on okupirao.”

No glavno pitanje je kakav bi taj novi čelnik imao stav prema Zapadu.

