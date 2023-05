Više desetaka vojnika mirovnih snaga NATO-a, koji su čuvali tri gradske vijećnice na sjeveru Kosova, ozlijeđeno je u ponedjeljak u sukobima sa srpskim prosvjednicima, dok je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić za izazivanje sukoba optužio kosovskog premijera Albina Kurtija.

KFOR, mirovna misija na Kosovu pod vodstvom NATO-a, osudila je nasilje. "Suprotstavljajući se najaktivnijim prosvjednicima, više vojnika talijanskog i mađarskog kontingenta KFOR-a bilo je predmetom ničim izazvanih napada i zadobilo je traumatske rane s prijelomima i opeklinama uslijed eksplozije zapaljivih naprava", stoji u priopćenju KFOR-a, prenosi agencija Reuters.

'Oni koji izvršavaju Vučićeve naloge moraju odgovarati'

Predsjednica Kosova Vjosa Osmani optužila je srbijanskog kolegu Vučića za destabilizaciju Kosova. "Srpske ilegalne strukture pretvorene u kriminalne bande napale su kosovsku policiju, časnike KFOR-a i novinare. Oni koji izvršavaju Vučićeve naredbe da destabiliziraju sjever Kosova, moraju se suočiti s pravdom", tvitala je Osmani.

Vučić je u obraćanju novinarima u Beogradu optužio kosovskog premijera Kurtija da je odgovoran za incidente i sukobe na sjeveru Kosova "u kojima su ozlijeđeni deseci osoba, među kojima 41 pripadnik mirovnih snaga na Kosovu (KFOR)".

Snage KFOR-a razbile su danas popodne skup prosvjednika okupljenih ispred zgrade općine Zvečan, a korišteni su suzavac i šok-bombe, na što su prosvjednici uzvratili kamenjem, bocama i drugim predmetima.

Kosovska policija je ranije danas suzavcem pokušala rastjerati Srbe koji su prosvjedovali ne bi li spriječili albanske gradonačelnike, izabrane na nedavni spornim lokalnim izborima, da preuzmu dužnost u mjestima s većinskim srpskim stanovništvom na sjeveru.

Portal beogradskih Večernjih novosti, pozivajući se liječnike u Kliničko-bolničkom centru u Kosovskoj Mitrovici, tvrdi da se toj zdravstvenoj ustanovi javilo "više od 50 građana" s ozljedama od šok bombi, gumenih metaka i bojevog streljiva. Jedan muškarac je podvrgnut operaciji i u teškom je stanju jer ima prostrijelnu ranu, dok je druga osoba s teškim ozljedama "u fazi dijagnostike".

Vučić je rekao da su incidenti počeli kad je jedan pripadnik posebnih postrojbi kosovske policije ROSU, "a ne pripadnik KFOR-a", ispalio više hitaca u pravcu Srba, a jednog od njih pogodila su dva metka. Uslijedio je "odgovor Srba kamenjem i na druge načine“, dodao je Vučić. On je rekao da "Srbija neće dopustiti progon i pogrom svog naroda na Kosovu" i zamolio zemlje Kvinte da "urazume svoje čedo", aludirajući na partnerski odnos Zapada prema Kosovu.

'I slijep može razumjeti što je pripremano'

Vučić je u izvanrednom obraćanju rekao da je u sukobima teže ranjeno troje Srba, a ozlijeđen je 41 pripadnik KFOR-a, među njima najviše pripadnika mađarskog i talijanskog kontingenta. "Nadam se da nijedan nije životno ugrožen", rekao je Vučić, ustvrdivši da je za incidente "isključivo kriv Albin Kurti" i da je danima unazad upozoravao na njegove namjere, ali da nitko nije htio čuti i razumjeti ta upozorenja.

U posljednja tri dana i slijep i politički nepismen mogao je razumjeti što je to što je bilo pripremano za danas na Kosovu i Metohiji, a sve u organizaciji Albina Kurtija i s njegovom željom da dođe do velikog sukoba između Srba i NATO-a, rekao je Vučić. On je pozvao Srbe na Kosovu da ne ulaze u sukobe s NATO. Ne zato što sam ja ili bilo tko uplašen, već zato što je to ono što Kurti najviše želi - sukob Srba s KFOR-om, rekao je Vučić.

Dodao je da su snage Vojske Srbije raspoređene "u skladu sa situacijom" i "na mjestima gdje mislimo da je to neophodno". Tijekom noći posjetit ćemo naše vojnike, rekao je Vučić, a za utorak ujutro u Beogradu najavio je sastanak s predstavnicima zemalja Kvinte - SAD-a, Velike Britanije, Njemačke, Francuske i Italije. Vučić je pozvao Srbe da kad budu prosvjedovali "jer se ne mire sa okupacijom svojih općina i svoje zemlje" to čine "na miran i dostojanstven način".

Oglasio se i SAD

Sjedinjene Države su u poruci svog veleposlanika na Kosovu najoštrije osudile "nasilne akcije demonstranata, uključujući uporabu eksploziva protiv pripadnika KFOR-a koji žele održati mir. "Ponavljamo naš poziv na hitan prekid nasilja ili akcija koje potiču tenzije ili promoviraju sukob", napisao je na Twitteru američki veleposlanik u Prištini Jeffrey Hovenier. On je ranije danas, poslije sastanka s predstavnicima Kvinte, rekao kako "postoji dogovor o deeskaliranju situacije", ali da ne zna kako se to može ostvariti. "Smatramo da nije neophodno da izabrani gradonačelnici (općina na sjeveru) svakodnevno rade u općinskim zgradama. Kratkoročno, preporučujemo da se to ne radi", poručio je veleposlanik SAD-a, ali nije rekao da li je Kurti prihvatio tu preporuku ili ne.

Gradonačelnici su izabrani na lokalnim izborima koje su kosovske vlasti provele 23. travnja u četirima općinama s većinskim srpskim stanovništvom, na kojima je od oko 45.000 upisanih birača glasalo tek nešto više od tri posto. Srbi, koji su koncem prošle godine napustili institucije Kosova inzistirajući na primjeni sporazuma koje je Priština preuzela, bojkotirali su travanjske lokalne izbore uz potporu službenog Beograda.