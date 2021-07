Novi toplinski val koji je pred nama donijet će na jugoistok Europe temerature i do 45 stupnjeva Celzijevih, javlja meteorološki portal Severe Weather Europe.

Po svemu sudeći, kraj srpnja i početka kolovoza donijet će u Europu najintenzivniji ovoljetni toplinski val. Očekuje se da će temperature u nekim područjima premašiti 40 ° C, a tijekom vikenda u Grčkoj bi mogle biti i oko 45° C. To će značajno povećati opasnost od požara širom mediteranske regije i Balkanskog poluotoka - piše Severe Weather Europe.

Vrućine pogodile i uobičajeno hladnije krajeve

Srpanj je donio velike vrućine, većinom na jugu i jugoistoku europskog kontinenta, dok su na zapadu one izostale. Najviše temperature zabilježene su na Sredozemlju, Balkanu i u Turskoj, povremeno prelazeći 40° C. Međutim, vrućina se u posljednje vrijeme proširila i na uobičajeno hladnija područja poput Velike Britanije i Irske, gdje su temperature išle i preko 30 stupnjeva.

Novi toplinski val s ekstremnim vrućinama potrajat će barem tjedan dana, a na jugu Europe možda i duže. Najviše će se 'pržiti' dijelovi Italije, Srbije, sjeverne Makedonije, Albanije, Rumunjske, Bugarske i Grčke.

Na udaru i Hrvatska, ali mi ćemo nešto bolje proći

Na udaru će se naći i Hrvatska, osobito uoči vikenda. No, kod nas će ipak biti nešto "ugodnije" jer temperature se ne bi trebale penjati iznad 35 stupnjeva. U našim krajevima se za vikend očekuje nestabilnije vrijeme, ponegdje uz pljuskove koje bi trebalo donijeti i nekoliko stupnjeva niže dnevne temperature.

Opasno visoke temperature mora u Sredozemlju

Pritom će zračna masa tijekom ovog toplinskog vala biti prilično suha i povećat će rizik požara u južnim dijelovima Europe gdje je suša najgora, što se već događa ovih dana na talijanskom otoku Sardiniji.

Severe Weather Europe također piše kako su na cijelom Mediteranu temperature mora značajno iznad prosjeka zbog sada već dugotrajnih vrućina. Pritom se upozorava kako su vrlo topla mora najvažniji izvor visokog udjela vlage u zraku koji postaje izvor ekstremne nestabilnosti kada je riječ o jakim grmljavinskim olujama. To bi se naročito moglo osjetiti sljedećih mjeseci.