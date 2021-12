Prošloga tjedna pojavila se informacija kako se na konstituirajućoj sjednici Odbora za obranu Bundestaga dvoje parlamentaraca zarazilo covidom. Danas je potvrđeno kako je jedan zaražen delta varijantom, a drugi omikronom.

Prodorom varijante omikron u Bundestag su mnogim parlamentarcima aplikacije za uzbunjivanje počele slati crveni alarm. Na sjednici prošle srijede svi su nosili maske, no kada bi netko govorio onda bi skinuli maske, piše RTL.hr.

Poziv za ograničavanjem kontakata

Vodeći ljudi savezne i regionalnih vlada sastali su se kako bi raspravili mjere zbog straha od širenja varijante koronavirusa omikron. Tada je Institut Robert Koch (RKI) objavio alarmantni javni poziv za maksimalnim ograničavanjem kontakata, i to "odmah". Na takvu poruku neki su političari reagirali gnjevno, drugi su apsolutno podržali RKI, a ministar zdravstva SPD-ov Karl Lauterbach lagano se odmaknuo od RKI-a.

Rekao je da on apsolutno drži do njihova savjeta, da rade "rame uz rame", ali i to da si "RKI u okvirima znanstvenog rada može priuštiti određene zahtjeve koje mi ne moramo odmah poslušati."