Policajci bili u kući prije zločina: Bratu i sestri pokazali sliku njihovog ubojice

U Crnoj Gori danima traje potraga za Alijom Balijagićem, osumnjičenikom za strašno ubojstvo brata i sestre Jovana (60) i Milenke Madžgalj (69).

Balijagić je stari znanac policije koji je više od 30 godina proveo po zatvorima zbog raznih kaznenih djela. Policija ga je tražila i prije ubojstva jer je ukrao puške iz jedne kuće u Bijelom Polju. Podsjetimo, brat i sestra ugostila su ga u svojem domu, a kasnije ih je hladnokrvno ustrijelio.

'Pobio ih je'

Budimir Madžgalj, brat ubijenih, ispričao je potresne detalje koji su prethodili zločinu. Kako pišu Vijesti, a prenosi Telegraf.rs, Madžgalj tvrdi da je policija došla do vrata njihove kuće prije ubojstva. Kazao je da su njegovi brat i sestra policiji potvrdili da je Balijagić bio kod njih, da su pili kavu i rakiju, te da su ga nahranili.

"Kad je policija otišla, moj brat je otišao do krava, a potom je ušao u kuću. Eto što ih je snašlo, pobio ih je", poručio je Budimir Madžgalj koji tvrdi da je policija zakazala.

Sličnu priču ispričao je i Velibor Madžgalj, drugi brat ubijenih. Također upire prste u policiju. "Preko dana im je prijavljeno da šeće selima i nosi pušku. Došli su do mog brata i sestre, pokazali im fotografiju Balijagića i pitali je li to on. Zadržali su se desetak minuta i otišli. To se ne bi dogodilo da su ostali u selu", poručuje Velibor Madžgalj.

"Morali su ostati cijelu večer i dežurati. Oni su pustili da ih pobije. Vratio se deset minuta nakon što je policija otišla", dodaje Velibor Madžgalj.

