Zbog Orbana neke države ostaju bez potpunih prava u EU? Straha od kolapsa okidač za veliku reformu

Europska unija priprema se za novu reformu prema kojoj nove članice neće dobiti potpuna prava glasa. Prema nacrtima toga plana, buduće članice ne bi imale pravo veta na svaku veću odluku koja se donosi unutar EU.

Razlog za ovakav značajan zaokret dolazi iz straha zbog postojećih članica. Proces donošenja jednoglasnih odluka između 27 država članica već sada je često paraliziran vetima zemalja poput Mađarske i Slovenije.

Mađarski premijer, Viktor Orban, od svojih je veta najčešće odustajao zbog različitih kompenzacija iz Bruxellesa, ali i dalje stvara nemir tijekom glasanja. Bruxelles strahuje da bi dodatno proširenje bez reforme sustava moglo dovesti do potpunog kolapsa upravljanja Unijom, piše Politico.

Države podijeljene oko reforme

Zemlje koje godinama čekaju na ulazak u EU podijeljene su oko novih planova. Neke od njih inzistiraju na potpunim pravima, dok bi ostale bili zadovoljne ulaskom u Uniju bez obzira na uvjete.

Premijer Albanije, Edi Rama, kazao je za Politico da je njegova zemlja otvorena za scenarij ulaska u EU uz novu reformu. Dodao je i da ne žele osporavati volju velikih država osnivačica poput Francuske i Njemačke. Rama smatra i da je nova reforma jedna od prednosti za manje članice EU-a jer, ako veće države naprave velike pogreške, to nije krivnja novih članica.

S druge strane, Crna Gora koja je najviše napredovala na svom pristupnom putu, ne slaže se s ovim planom. Njihov predsjednik, Jakov Milatović, istaknuo je da se EU prije Brexita već sastojala od 28 članica, zbog čega ne bi trebalo raditi drastične promjene kada se vrati na brojno stanje kakvo je već imala.

Uskoro predstavljanje reforme

Europska povjerenica za proširenje, Marta Kos, izjavila je da će konkretni prijedlozi biti predstavljeni u veljači ili ožujku. Istaknula je da hitnost potiču "vanjske destruktivne sile“ koje žele neuspjeh Unije.

Plan će morati detaljno razraditi Komisija prije nego što bude predstavljen nacionalnim čelnicima i pravno procijenjen u odnosu na temeljne ugovore EU-a.

