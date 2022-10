250. je dan rata u Ukrajini

Rusija se povlači iz nadzora isporuke ukrajinskih žitarica

Zračna uzbuna u cijeloj Ukrajini

Ukrajinci nastavljaju pripreme za protuofenzivu na Herson

Ukrajina uništava ruska skladišta streljiva na jugu

Kijevom i drugim ukrajinskim gradovima odjeluju eksplozije

TIJEK DOGAĐAJA:

Norveška stavila vojsku u više stupanj pripravnosti

14.51 - Norveška će od 1. studenoga staviti vojsku u viši stupanj pripravnosti zbog rata u Ukrajini, rekao je u ponedjeljak norveški premijer. Norveška je sada najveći izvoznik prirodnog plina u Europsku uniju, osiguravajući oko četvrtine europskog uvoza nakon smanjenja dotoka ruskog plina. "Ovo je najozbiljnija sigurnosna situacija u nekoliko desetljeća", rekao je premije Jonas Gahr Stoere na konferenciji za novinare. "Nema indikacija da Rusija širi svoj rat na druge zemlje, ali smo zbog povećanih napetosti izloženiji prijetnjama, obavještajnim operacijama i kampanjama utjecaja", rekao je. Norveška je angažirala vojsku da čuva njezine offshore platforme i postrojenja na kopnu nakon napada na Sjeverni tok 26. rujna i dobila je potporu britanske, francuske i njemačke mornarice.

Lavrov optužio Zapad za geopolitički inženjering

12.53 - Kolektivni Zapad koristi najprljavije trikove geopolitičkog inženjeringa protiv Moskve i Pekinga u pokušaju da zadrži svoju hegemoniju, rekao je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov u video obraćanju sudionicima međunarodne konferencije pod nazivom "Uloga javne diplomacije u uspostavi, oporavku i Razvoj rusko-kineskih odnosa", posvećen 65. obljetnici Društva rusko-kineskog prijateljstva, javlja TASS.

"Kolektivni Zapad danas grčevito pokušava održati svoju hegemoniju, koristeći krajnje beskrupulozne metode geopolitičkog inženjeringa protiv Rusije i Kine, koje je odabrao za svoje glavne protivnike", istaknuo je prvi ruski diplomat.

Prema njegovim riječima, s obzirom na ovu situaciju, Moskva i Peking održavaju blisku vanjskopolitičku koordinaciju. Veze između Moskve i Pekinga jedan su od ključnih čimbenika u smislu nastojanja da se demokratiziraju međunarodni odnosi i uspostavi pravedniji multipolarni svjetski poredak, istaknuo je Lavrov.

Ruski ministar vanjskih poslova također je istaknuo da čvrsta podrška javnosti tim naporima ostaje važan alat za unapređenje opsežnog sustava bilateralne suradnje. "Aktivnosti naših političara i diplomata bile bi manje učinkovite bez potpore javne diplomacije. Njezin doprinos promicanju nepristranog imidža naših zemalja i popularizaciji međusobnih najboljih dostignuća u području znanosti, kulture i umjetnosti je relevantan i težak", naglasio je Lavrov.

80 posto Kijeva bez vode nakon jutrošnjih napada

11.14 - Osamdeset posto glavnog grada Ukrajine ostalo je bez opskrbe bodom nakon što su ruski projektili jutros pogodili kritičnu infrastrukturu, objavio je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko.

"Inženjeri rade sve što je moguće kako bi što prije vratili vodu u stanove i domove stanovnika Kijeva", rekao je Kičko. U tijeku su i popravci kojima je cilj povratiti opskrbu strujom za 350.000 domaćinstava u Kijevu koja su jutros ostala bez struje nakon ruskih napada, dodao je.

Časnici ruske mornarice uhvaćeni kako govore o nuklearnom napadu na Njemačku

11:00 - Ruski pomorski časnici raspravljali su o nuklearnom napadu na Berlin i dvije njemačke vojne baze tijekom prošlogodišnje vježbe, u mogućem pokušaju da se prestraši Njemačka i umanji potpora Ukrajini, javlja Der Spiegel. Pozivajući se na nekoliko izvora njemačkih sigurnosnih službi, medij izvještava da su ruski časnici spomenuli tri potencijalne mete za nuklearne udare: glavni grad Berlin, koji ima 3,6 milijuna stanovnika, zračnu bazu Ramstein u jugozapadnoj Njemačkoj, koja služi kao sjedište američkih zračnih snaga u Europi, i zračnu bazu Buchel, za koju se vjeruje da je dom za oko 20 američkih nuklearnih bojevih glava, prenosi portal 1945.

The Times of London navodi da su poruke presretnute dok ruski ratni brodovi izvodili manevre na Baltiku krajem prošle godine, samo nekoliko mjeseci prije nego što je ruski predsjednik Vladimir Putin pokrenuo invaziju na Ukrajinu. Times je primijetio da, iako to možda ne znači da je Rusija imala konkretne planove za bombardiranje njemačkog tla, dodajući da ovakva vrsta razgovora nije neuobičajena u vojnim vježbama, možda je bila namjera preplašiti Njemačku i Zapad.

Reuters je izvijestio da su se u Njemačkoj ponovno počeli javljati duboko ukorijenjeni strahovi od nuklearnog rata, koji su se snažno osjećali tijekom Hladnog rata. Također se navodi da je naglo porasla i potražnja za privatnim bunkerima. Građani u gradovima u blizini američkih vojnih baza, poput Ramsteina, posebno su nervozni, izvijestio je Reuters. Klaus Weichel, gradonačelnik Kaiserslauterna, susjednog Ramsteinu, rekao je za Reuter: “Sasvim je razumljivo da se ovi strahovi vraćaju.” Dodao je da ruska nuklearna retorika ima za cilj raspirivanje strahova u pokušaju da spriječi zapadne nacije da podrže Ukrajinu u obrani svog teritorija.

Val ruskih projektila pogodio kritičnu infrastrukturu u Kijevu i drugim ukrajinskim gradovima

10:40 - Rusija je u ponedjeljak ujutro lansirala val krstarećih projektila na brane hidroelektrana i drugu kritičnu infrastrukturu diljem Ukrajine, a prijavljeno je više eksplozija u blizini glavnog grada Kijeva i u najmanje deset drugih gradova i regija.

Ukrajinsko zračno zapovjedništvo priopćilo je da je oborilo 44 od 50 neprijateljskih raketa. Videosnimke pokazuju da je nekoliko projektila presretnuto na nebu oko Kijeva, ubrzo nakon 8 ujutro po lokalnom vremenu. Sirene za zračnu uzbunu oglasile su se diljem zemlje, a građanima je rečeno da potraže sklonište.

Guverner Kijeva, Oleksij Kuleba, rekao je da je "masovno granatiranje u regiji" oštetilo struju i energetsku infrastrukturu te da je jedna osoba stradala.

Krstareće rakete ispaljene su iz ruskih zrakoplova Tu-90 i T-60 koji su letjeli sjeverno od Kaspijskog mora i regije Rostov. Gađali su mete u Kijevskoj, Zaporižskoj i Harkivskoj oblasti, kao i u područjima Mikolajeva, Lavova, Žitomira, Kirovohrada i Černivaca.

Hirdo električne elektrane bile su među metama koje je jutros pogodila Rusija, rekao je Herman Haluščenko, ukrajinski ministar energetike. U izjavi na Facebooku, Haluščenko je to opisao kao "još jedan barbarski napad" i da su "električne podstanice, hidroelektrane i postrojenja za proizvodnju topline pogođene raketama".

Kao rezultat toga, planirana djelomična isključenja i hitna isključenja uvedena su u regijama Kijev, Čerkasi, Zaporižija, Kijev, Kirovograd, Harkov, Zaporižja i Poltava, rekao je.

Turska nastavlja s naporima za dogovor oko izvoza žitarica iz Crnog mora

10:30 - Turska će nastaviti s naporima za dogovor o izvozu žitarica iz Crnog mora unatoč oklijevanju Rusije, rekao je u ponedjeljak predsjednik Recep Tayyip Erdogan nakon što je Rusija prekinula svoje sudjelovanje u inicijativi tijekom vikenda.

"Čak i ako se Rusija ponaša neodlučno, nastavit ćemo s odlučnim naporima da služimo čovječanstvu", rekao je Erdogan u govoru, prenosi Reuters.

Odvojeno, glasnogovornik UN-a rekao je da je prva od 40 planiranih inspekcija brodova u ponedjeljak dovršena u vodama Istanbula s timom samo od članova UN-a i Turske, umjesto prethodnih četveročlanih timova uključujući Ruse i Ukrajince prije obustave od strane Moskve.

Situacija u Harkivu 'prilično komplicirana' nakon ruskih napada

10:00 - Ihor Terehov, gradonačelnik Harkiva, izvijestio je putem Telegrama da je situacija u Harkivu prilično komplicirana:

"Situacija u Harkivu je prilično komplicirana. Oštećen je objekt kritične infrastrukture, uslijed čega su podzemna željeznica i kopneni električni prijevoz ostali bez napona. Trenutno smo uspjeli pokrenuti liniju Holodnogorsko-Zavodskaja, a trolejbuse i tramvaje zamijenili smo autobusima.

Postoje i problemi s vodoopskrbom, ali energetičari i naše komunalne službe čine sve što je moguće kako bi se što prije nastavila opskrba vodom za kućanstva u Harkivu. Sve službe rade na uspostavljanju normalnog održavanja života u Harkivu. Zajedno ćemo izdržati i pobijediti."

Kijevski guverner: Zasada jedna osoba stradala u napadu na Kijev

9:30 - U jeku novih napada na Kijev, stanovnici su se ponovno sklonili u metro.

Oleksij Kuleba, guverner Kijeva, objavio je da zbog masovnog granatiranja u regiji postoji šteta na energetskoj infrastrukturi: "Dio regije Kijev ostaje bez struje. Energetičari već rade na otklanjanju posljedica. U regiji se uvode i izvanredna isključenja struje. Pripremite se za dugotrajne nestanke struje.

Trenutno je evidentirana jedna žrtva, razjašnjavaju se informacije. Tu je i uništavanje privatnih objekata. Pozivam sve za koje isključenja struje ne vrijede da štedljivo koriste električnu energiju."

Ukrajinske luke sprema se napustiti 12 brodova

9:18 - Ukupno 12 brodova ukrcano je iz ukrajinskih luka u ponedjeljak ujutro u okviru Inicijative za crnomorsko žito - unatoč ruskom povlačenju, izvijestilo je ukrajinsko ministarstvo.

Rusija je u subotu suspendirala svoje sudjelovanje u UN-ovom sporazumu o žitu na "neodređeno vrijeme", nakon, kako je rekla, velikog napada ukrajinskih bespilotnih letjelica na njezinu crnomorsku flotu na Krimu. Dogovor je sklopljen ranije tijekom rata kako bi se ukrajinskim brodovima omogućio izvoz žita - dok su rasli strahovi od globalne nestašice hrane.

Oleksandr Kubrakov je na Twitteru rekao: "Danas je 12 brodova napustilo ukrajinske luke. Izaslanstva UN-a i Turske daju deset timova za inspekciju 40 brodova s ​​ciljem ispunjenja inicijative za žito Crnog mora. Ovaj plan inspekcije prihvatilo je ukrajinsko izaslanstvo. Ruska delegacija je obaviještena."

Ukrajina uvodi izvanredna isključenja struje

9:15 - Maksim Kozickji, guverner Lavova, iznio je pojedinosti o stalnom programu smanjenja struje koji se uvodi. Na Telegramu je objavio:

"Od danas će se u Lavovskoj oblasti i cijeloj Ukrajini uvesti raspored nestanka struje po satu. Stručnjaci Lvivoblenergo podijelili su potrošače u regiji u 3 skupine. Svi detalji su na web stranici Lvivoblenergo. Također, zbog napada na objekte kritične infrastrukture, kojima je danas pribjegla teroristička država, u Ukrajini se uvode izvanredna isključenja struje. Kasnije ću izvijestiti o situaciji u Lavovskoj oblasti."

Traži se kopnena ruta za izvoz ukrajinskih žitarica

8:50 - Francuska radi na tome da dopusti Ukrajini izvoz zaliha hrane kopnenim rutama, a ne Crnim morem kroz Poljsku ili Rumunjsku, rekao je francuski ministar poljoprivrede u ponedjeljak, nakon što se Rusija povukla iz ključnog izvoznog sporazuma.

"Tražimo način, ako ne može proći kroz Crno more, može li umjesto toga proći kopnenim rutama, posebno gledajući kopnene rute kroz Rumunjsku i Poljsku", rekao je ministar poljoprivrede Marc Fesneau za RMC Radio.

"Nastavit ćemo raditi prema sustavu koji nas neće staviti u ruke dobre volje, ili u ovom slučaju loše volje, Vladimira Putina", rekao je Fesneau.

Kličko: 'Poduzima se sve da se situacija stabilizira'

8:40 - Vitalij Kličko, gradonačelnik Kijeva, izvijestio je o situaciji s električnom energijom u glavnom gradu nakon niza jutrošnjih napada na glavni grad Ukrajine. Objavom na Telegramu poručio je građanima:

"Energetičari rade na ponovnom uspostavljanju opskrbe električnom energijom nakon oštećenja energetskog objekta koji napaja oko 350.000 stanova u Kijevu. Stručnjaci zajedno s drugim hitnim službama i nadležnim tijelima poduzimaju sve kako bi se situacija što prije stabilizirala."

Američka veleposlanica u Ukrajini, Bridget A Brink, potvrdila je da se ona i njezino osoblje nalaze u skloništu, tvitajući:

"Kao i milijuni Ukrajinaca, naš tim ponovno traži utočište dok Rusija nastavlja svoje bezosjećajne i barbarske raketne napade na narod Ukrajine u nastojanju da zemlju ostavi hladnom i mračnom dok se približavamo zimi."

Rohit Kachroo, urednik globalne sigurnosti na ITV Newsu, izvijestio je ranije da je čuo osam eksplozija u Kijevu, te je objavio kratki video isječak koji prikazuje dim koji se diže iznad grada.

Eksplozije zabilježene i u Harkivu, oštećena kritična infrastruktura

8:13 - Glavni grad Ukrajine Kijev jutros je pogođen nizom projektila, javljaju lokalni dužnosnici. Gradonačelnik Vitalij Kličko rekao je da su pogođeni objekti ključne infrastrukture zbog čega je dio glavnog grada odsječen. "U nekim područjima nema vodoopskrbe. Sve službe rade. Više detalja – kasnije."

Regionalni vojni čelnik Oleksij Kuleba rekao je da se "raketni napad nastavlja" dok ukrajinska protuzračna obrana radi na odvraćanju napada. Eksplozije su jutros zabilježene i u Harkivu. Gradonačelnik Igor Terekhov rekao je da je Rusija "pogodila kritični infrastrukturni objekt u gradu".

Isobel Koshiw, koja je izvještavala iz Ukrajine za Guardian, objavila je na Twitteru iz Kijeva:

"Čini se da su se eksplozije do sada dogodile izvan središta Kijeva. Nestalo struje, vode u nekim dijelovima Kijeva. Zaporižija, Harkiv i Čerkasi također su pogođeni. Ukrajinske hitne službe izdale su upozorenje pozivajući ljude da potraže sklonište jer danas očekuju nove napade."

Ranije je izvijestila da je čula četiri eksplozije u Kijevu u brzom nizu.

Glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Oleg Nikolenko tvitao je:

"Jutro počinje sirenama protuzračne obrane diljem Ukrajine. Ruske su rakete pogodile energetsku infrastrukturu u Kijevu i drugim gradovima, uzrokujući nestanak struje i vode. Rusiju ne zanimaju mirovni pregovori, niti globalna sigurnost hrane. Putinov jedini cilj je smrt i uništenje."

Litva je spremna uzvratiti punom snagom na svaki potencijalni ruski napad

8:00 - U jugozapadnom kutu Litve, u gradu Vistytis, dobro poznaju svog neprijatelja. S druge strane granice nalazi se ruska enklava Kalinjingrad. Područje oko žičane ograde koja razdvaja dva teritorija vrlo je osjetljivo. Granična postaja nalazi se na udaljenom kraju područja poznatog kao Suwalki koridor. Prethodno nazivan "najopasnijim mjestom na svijetu" i "NATO-ovom Ahilovom petom", to je dionica od oko 97 kilometara na granicama Litve i Poljske. To je ujedno i najkraći kopneni put između ruskog saveznika Bjelorusije i ruskog teritorija u Kalinjingradu.

Ako ruski predsjednik Vladimir Putin ikada odluči eskalirati rat u Ukrajini, ruske trupe stacionirane na oba kraja Suwalki koridora mogle bi prodrijeti s istoka i zapada istovremeno, potencijalno izolirajući Litvu, Latviju i Estoniju od ostatka NATO-a. "Suwalki koridor je potencijalna ranjiva točka jer bi Kalinjingrad i Bjelorusija – sada u osnovi vojni produžetak Rusije – mogli pokušati odsjeći baltičke države od Poljske", naglašava Linas Kojala, direktor Centra za studije istočne Europe.

Strah je pojačan objavom Bjelorusije ranije ovog mjeseca da će tamo biti postavljeno oko 9.000 ruskih vojnika kao dio "regionalne grupe" snaga, za koje tvrdi da su potrebne za pomoć u zaštiti njezinih granica.

Litva je članica NATO-a pa ima zaštitu saveza, ali rat u Ukrajini doveo je ljude do ruba živaca. Porastao je broj dobrovoljnih policajaca koji su voljni braniti svoju zemlju. Iz Sindikata strijelaca rekli su da je članstvo poraslo s oko 5400 ljudi na početku godine na više od 8000 sada. Drugi su se pridružili Legiji stranaca u Ukrajini. Mindaugas Lietuvninkas proveo je proljeće boreći se s Rusima oko Irpina i sada trenira za povratak. Sjeća se kako je bilo živjeti pod sovjetskom vlašću kada je Litva bila okupirana - nikad više, zaklinje se. "Oni [Rusi] se žele vratiti, ali se neće vratiti, barem ću ja biti jedan od onih koji im neće dopustiti da dođu ovamo", kaže.

Na istočnom kraju Suwalki koridora reporeteri su posjetili još jednu potencijalno opasnu zonu. Sve veći broj ruskih trupa trenutno stacioniranih iznad bodljikave žice u Bjelorusiji mogao bi brzo prijeći granicu ako Putin ikada odluči napasti. "Sada je manje jer su svi otišli u Ukrajinu… ali iako se smanjio broj ljudi oko nas, većina opreme je još uvijek ovdje i potrebna snaga je još uvijek ovdje."

Litva inzistira na tome da je njena vojska spremna za potencijalnu rusku agresiju. NATO saveznici također su poslali pojačanje i ovog su mjeseca izveli jednu od najvećih međunarodnih vojnih vježbi u Litvi u kojoj je sudjelovalo oko 3500 vojnika. Za sada, zemlja ostaje pribrana: pazi na svoje granice i jača svoju obranu, spremna je uzvratiti punom snagom na svaki potencijalni napad.

Britanci: Ruske trupe koriste puške u 'jedva upotrebljivom stanju'

7:48 - Nekoliko tisuća novomobiliziranih rezervista koje je Rusija rasporedila na prvu crtu često je loše opremljeno puškama u "jedva upotrebljivom stanju", reklo je britansko Ministarstvo obrane u svom najnovijem obavještajnom izvješću.

"Rusija je od sredine listopada na prvu crtu u Ukrajini rasporedila nekoliko tisuća novomobiliziranih rezervista. U mnogim slučajevima su loše opremljeni. U rujnu su ruski časnici bili zabrinuti da neki nedavno mobilizirani rezervisti stižu u Ukrajinu bez oružja.

Slike otvorenih izvora sugeriraju da su puške koje su izdane mobiliziranim rezervistima obično AKM-ovi, oružje koje je prvi put predstavljeno 1959. Mnoge su vjerojatno u jedva upotrebljivom stanju nakon lošeg skladištenja.

AKM ispaljuje streljivo kalibra 7,62 mm dok su redovne ruske borbene jedinice uglavnom naoružane puškama AK-74M ili AK-12 kalibra 5,45 mm.

Integracija rezervista s vojnicima po ugovoru i veteranima borbe u Ukrajini značit će da će ruski logističari morati gurati dvije vrste streljiva za malokalibarsko oružje na položaje prve crte, umjesto jedne.

To će vjerojatno dodatno zakomplicirati ionako napete logističke sustave Rusije."

Kjiev pogodilo najmanje deset eksplozija

7:46 - Sky News izvještava da je Kjev jutros pogodilo najmanje deset eksplozija, a vlasti su izvijestile o eksplozijama diljem zemlje. Oni u sjevernoj, istočnoj i središnjoj Ukrajini rekli su da su projektili pogodili regije u posljednjih nekoliko sati.

U međuvremenu, svjedoci u Kijevu izvijestili su o najmanje 10 eksplozija. Ihor Terehov, gradonačelnik Harkiva, rekao je da su grad pogodile dvije rakete koje su gađale "objekt kritične infrastrukture".

Rusija je posljednjih tjedana pojačala raketne napade na Ukrajinu nakon što je okrivila Kijev za eksploziju koja je oštetila Krimski most.

Najmanje tri eksplozije odjeknule Kijevom

7:38 - Prema ukrajinskim dužnosnicima i izvješćima lokalnih medija jutros se u Kijevu čulo nekoliko eksplozija. Viši predsjednički savjetnik Anton Geraščenko rekao je da su "najmanje tri" eksplozije odjeknule diljem grada dok je "40 ruskih krstarećih projektila" ispaljeno na Ukrajinu.

The Kyiv Independent je tvitao: "Oko 7-8 eksplozija čulo se u Kijevu i Kijevskoj regiji rano u ponedjeljak. Uzrok eksplozije trenutno nije poznat."

Dimi se nad Kijevom

7.34 - Objavljena je snimka iz sjevernog Kijeva na kojoj se može vidjeti dim. Nejasno je je li nešto pogođeno.

Blinken razgovara o ratu u Ukrajini s kineskim ministrom vanjskih poslova

7:25 - Američki državni tajnik Antony Blinken razgovarao je s kineskim ministrom vanjskih poslova Wang Yijem, tijekom kojeg je Blinken spomenuo rat Rusije protiv Ukrajine i prijetnje koje on predstavlja globalnoj sigurnosti i gospodarskoj stabilnosti, navodi se u priopćenju američkog State Departmenta.

Ukrajina uništava ruska skladišta streljiva na jugu

7:30 - Ukrajinsko južno operativno zapovjedništvo izvijestilo je u nedjelju da su ukrajinske Južne obrambene snage izvele 156 vatrenih misija, uništivši dva ruska skladišta streljiva u okruzima Baštanka i Berislav.

Zapovjedništvo je također izvijestilo da je Rusija izgubila tenk, dva minobacača, samohodnu haubicu velikog kalibra "Acacia", protuzračni top od 23 mm i pet jedinica oklopnih vozila.

Ukrajinci nastavljaju gomilati snage za protuofenzivu na Herson

7:20 - Dok Ukrajina izvještava da se ruske snage pripremaju povući svoje jedinice iz južne regije Herson, dužnosnici postavljeni u Moskvi izvješćuju da situacija "ostaje nepromijenjena". Guverner regije Kirill Stremousov, kojeg je imenovala Moskva, objavio je ažuriranje aplikacije za razmjenu poruka Telegram kasno u nedjelju. Pisalo je:

"Grad Herson nastavlja živjeti svojim životom. Svi koji žele napustiti desni dio regije Herson mogu se slobodno kretati organiziranim prijelazima. Stanje na liniji dodira ostaje nepromijenjeno.” Ukrajinske snage "nastavljaju gomilati svoje snage za izvođenje protuofenzive na Herson", dodao je Stremousov.

Zračna uzbuna u cijeloj Ukrajini

7:15 - Diljem Ukrajine jutros su se oglasila upozorenja na zračni napad.

Karta koju su podijelile oružane snage Ukrajine pokazala je velike dijelove ukrajinskog teritorija pod uzbunom, uključujući regije Kijev, Harkov, Sumi, Zaporižiju i Odesa.

Novinar Guardiana Luke Harding također je potvrdio da su se sirene za zračnu uzbunu oglasile u Kijevu nešto poslije 7 ujutro u ponedjeljak.

Ukrajina želi Dunavom izvoziti žitarice

7:10 - Ukrajina traži uklanjanje birokratskih prepreka i suradnju s ostalim zemljama na Dunavu kako bi alternativno tom rijekom izvozila žitarice u Europsku uniju jer joj je Rusija onemogućila izvoz putem luka na Crnom moru.

Ukrajinaje u srpnju postigla sporazum s Rusijom o slobodnom prolazu tereta s poljoprivrednim proizvodima iz blokiranih luka. Rusija je u subotu najavila povlačenje iz sporazumu zbog napada ukrajinske vojske na njene brodove na Krimu gdje je usidrena ruska ratna mornarica. Ihor Korhovij, zamjenik ukrajinskog ministra za regionalni razvoj, rekao je da je više ukrajinskih luka već bilo onesposobljeno za izvoz žitarica i prije povlačenja Rusije iz sporazuma. “Velike izvozne luke poput Mariupolja ili Hersona su okupirane, a u Nikolajevu luka ne radi iz sigurnosnih razloga. Tako da je četiri ili pet luka izvan upotrebe”, izjavio je Korhovij u razgovoru za Hinu. “Te luke su bile veliki prometni koridor za izvoz žitarica i čelika pa je kapacitet onih koje imamo sada nedovoljan”, rekao je Korhovij koji je nedavno sudjelovao na na forumu 14 podunavskih zemalja u Košicama.

U srpnju je posredovanjem Turske i UN-a postignut sporazum o izvozu ukrajinskih žitarica iz crnomorskih luka koje je blokirala Rusija poslije invazije 24.veljače. Nakon sporazuma je izvezeno više od šest milijuna tona žitarica. Sporazum je trebao biti produžen idući mjesec. Rusija je prije desetak dana poručila da će dogovor ovisiti o tome hoće li Zapad olabaviti sankcije Moskvi. EU je međutim posljednjih tjedana zahtijevao i od Srbije da uvede sankcije Rusiji, čemu se ona protivi. "Kad se uzme u obzir teroristički napad kijevskog režima na brodove Crnomorske flote i civilna plovila koja su osiguravala sigurnost 'koridora za žitarice', ruska strana obustavlja sudjelovanje u provedbi sporazuma o izvozu poljoprivrednih proizvoda iz ukrajinskih luka", priopćilo je rusko ministarstvo obrane.

UN upozorava da je produženje sporazuma o izvozu žitarica iz luka na Crnom moru od vitalnog značenja za suzbijanje globalne prehrambene krize produbljene ratom u Ukrajini.

Ukrajina je 2019. godine izvozila 16 posto svjetskih zaliha kukuruza i 42 posto suncokretovog ulja, podatak je UN-a. Rusija je također jedan od vodećih globalnih izvoznika žitarica i gnojiva. Pad isporuka podigao je cijene hrane. Ukrajina od svibnja nastoji prevoziti žitarice alternativnim putem, uzvodno Dunavom, što postaje važan pravac uslijed aktualne situacije. “Ukrajinske luke na Dunavu, u području regije Odese, koriste specijalne brodove za riječni promet. Usko surađujemo s vladom Rumunjske oko korištenja njihovih luka”, kaže Korkhovij.

Dunav je, nakon Volge, druga po veličini rijeka u Europi dugačka 2.860 kilometara. Žitarice bi putovale uzvodno od Ukrajine, preko Moldavije, Rumunjske, Bugarske, Srbije, Hrvatske, Mađarske, Slovačke i Austrije do Njemačke. Korhovij kaže da ima informacije da u nekim dijelovima, više uzvodno, postoje poteškoće oko carina ali i dubine rijeke. “Postoje neka ‘uska grla’, više uzvodno, pa definitivno to moramo riješiti bilateralnim dogovorima s tim zemljama, ali i komunikacijom s EU-om”, napominje zamjenik ukrajinskog ministra. “Naše stajalište je da je Dunav istinski vodeni put koji život znači. Kada je Rusija blokirala morske luke, dunavske su postale bitne za izvoz. Dunav je sada garancija sigurnosti izvoza hrane”, dodao je.

Ministri vanjskih poslova podunavskih zemalja održali su ovaj mjesec videokonferencijski sastanak, a jedna od tema bila je sigurnost isporuka hrane. “Luke na Dunavu postale su jedan od mogućih načina za izlazak iz prehrambene krize”, navedeno je u deklaraciji koju je usvojilo 14 zemalja.

Korhovij očekuje nastavak uske suradnje s Rumunjskom i drugim zemljama na Dunavu kako bi Ukrajina nastavila izvoziti žitarice do tamošnjih luka pa ga onda dalje transportirala vlakovima i kamionima. “Jednom kada rat završi taj vodeni put bi mogao ostati važan za izvoz. Zato je ova makroregionalna strategija bitna za razvoj transporta”, istaknuo je ukrajinski zamjenik ministra.

Podunavske zemlje od 2010. godine surađuju u sklopu Strategije EU-a za dunavsku regiju (EUSDR), okvira za razgovor i usklađivanje politika 14 zemalja. U njemu posreduje Europska komisija, izvršno tijelo EU-a.

Rat u Ukrajini traje 250 dana a Korkhovij napominje da ukrajinski poljoprivrednici neće napustiti svoje usjeve i posao. “Oni su heroji. Posebno ljudi koji rade u poljima na okupiranim regijama jer je bilo primjera da njihovi strojevi nalete na mine, a oni poginu”, ističe Korkhovij koji Rusiju naziva “terorističkom državom”. “Ukrajinci su jako hrabri pa ih niti minska polja ne sprečavaju da rade. Naprosto kada radiš u polju ne možeš stati jer imaš puno raznih obveza oko usjeva. Bez obzira što su ta polja često u područjima vojnih djelovanja”, zaključio je.

Rusija se povlači iz nadzora isporuke ukrajinskih žitarica

7:00 - Rusko izaslanstvo koje od početka kolovoza sudjeluje u pregledu brodova s ukrajinskim žitaricama u Istanbulu povlači se "na neodređeno vrijeme", priopćio je u nedjelju navečer Centar za zajedničku koordinaciju (JCC).

"Izaslanstvo Ruske Federacije objavilo je (…) da prekida sudjelovanje u provedbi aktivnosti Inicijative, pa tako i u pregledima, na neodređeno vrijeme", ističe se u priopćenju JCC-a koji nadzire provedbu ugovora o izvozu ukrajinskih žitarica.

Tursko ministarstvo obrane priopćilo je ranije u nedjelju da se pregledi teretnih brodova s ukrajinskim žitaricama nastavljaju "danas i sutra (ponedjeljak)" u Istanbulu. Moskva je u subotu objavila da više neće sudjelovati u ugovoru o izvozu ukrajinskih žitarica pozivajući se na napad dronovima na njezine brodove.