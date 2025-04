Pripremaju se za najgori scenarij: General razotkrio kada će Putin biti spreman za napad

Njemačka i Rusija nisu ni u ratu ni u miru, a njemačko društvo i Bundeswehr moraju toga postati itekako svjesni, ako žele razviti nužnu sposobnost suočavanja s problemima, ocjenjuje, između ostalog, u intervjuu za Deutsche Welle general Carsten Breuer, generalni inspektor Bundeswehra, što je njemački naziv za načelnika Glavnog stožera.

„Kategorije mir, kriza ili rat, koje rado koristimo, ruska strana ne koristi“, kaže on. „Rusija vidi rat kao kontinuitet i koristi mjere koje mogu izgledati kao rat, ali vjerojatno još uvijek nisu rat“, rekao je Breuer dodajući da pritom prije svega misli na hibridne mjere. „Dakle, stvara se stanje koje više nije potpuni mir, ali nije ni ratno stanje. U toj sivoj zoni nalazimo se u odnosu na Rusiju“, ocijenio je general.

Foto: Profimedia

Rusija bi mogla napasti teritorij NATO-a 2029.

Breuer je rekao da aktualne analize pokazuju kako Rusija znatno povećava svoj vojni potencijal, između ostalog popravkom tenkova, ali i proizvodnjom novih, ukupno 1.500 tenkova godišnje. „A tih 1.500 tenkova i četiri milijuna komada artiljerijskog streljiva […] ne idu odmah na ukrajinsku bojišnicu, već u skladišta, gdje ih pripremaju i pohranjuju“, kaže.

„Istodobno vidimo da će Rusija u narednim godinama povećati broj vojnika na milijun i pol. I primjećujemo nove vojne strukture, vojne oblasti koje su jasno usmjerene protiv Zapada“, objašnjava Breuer.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

„Ako sve to povežemo s Putinovim namjerama, koje možemo iščitati iz njegovih govora i video poruka […] to mi jasno govori da je 2029. godina u kojoj će količina materijala i broj vojnika narasti do te mjere da će napad na teritorij NATO-a biti moguć“, zaključuje Breuer.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Bundeswehr mora rasti

Na pitanje što buduća njemačka vlada može učiniti kako bi pripremila zemlju za moguću rusku agresiju, Breuer kaže da se njemačka vojska mora proširiti. „S vojnog stajališta mogu reći da moramo imati kapacitet za rast. To znači da moramo povećati naše vojne snage. Naši proračuni pokazuju da moramo dosegnuti broj od 460.000 vojnika, uključujući i pričuvne i aktivne vojnike“, ističe njemački general. „Taj potencijal rasta mora se osigurati na temelju nekog oblika vojnog roka, bio on obvezan ili dobrovoljan.“

Osim toga, Breuer zahtijeva napore na jačanju otpornosti u cijelom njemačkom društvu. „Moramo se suočiti s tom mogućnošću (ruske agresije). Moramo se suočiti s najgorim scenarijem, ali ne tako da kažemo: ‘nešto će se dogoditi, ali mi tu ništa ne možemo’. Umjesto toga, moramo se suočiti s time kako bismo bili svjesni mogućnosti da se suprotstavimo takvoj prijetnji. To je rezilijentnost. Jedno društvo činimo jačim i otpornijim kroz suradnju svih faktora, tako što ćemo potaknuti politiku, društvo, gospodarstvo i vojsku da se suoče s tom prijetnjom i zajednički razmisle što možemo učiniti da joj se suprotstavimo“, kaže Breuer.

„To nije nešto na što samo možemo reagirati, već gdje možemo biti aktivni. I moramo doći do tog stanja pozitivnog djelovanja“, zaključuje u intervjuu za DW general Carsten Breuer.

Generalni inspektor Bundeswehra zadužen je za obrambeni koncept njemačke vojske.

POGLEDAJTE VIDEO: Kina i Europa uzvraćaju Trumpu: Rusija ga optužuje za kaos, a on likuje

Tekst se nastavlja ispod oglasa