Među korisnicima interneta već nekoliko desetljeća uvriježeno je mišljenje da kada izbrišete sliku, datoteku ili podatke s društvenih mreža, web servisa ili drugih stranica, oni ostaju izbrisani zauvijek. To jednostavno nije istina.

Nedavni hakerski napad, u kojem je prikupljeno više od 26 milijardi podataka za oko 150 milijuna korisnika diljem svijeta, nazvan MOAB (Mother of All Breaches), pokazao je da su podaci stari čak petnaestak godina još uvijek na internetu. Velik dio od ovih 26 milijardi podataka uključuje podatke s nekad vrlo popularne društvene mreže My Space, te objave na Twitteru stare više od desetljeća, s profila koji su danas neaktivni.

Podaci ostaju u bazi

Korisnici interneta također uglavnom ne znaju za tzv. data crawler tvrtke koje prikupljaju javno dostupne informacije s interneta i prodaju ih marketinškim tvrtkama. To rade i same društvene mreže, ali i Google, kojem zarada od oglašavanja i marketinga čini najveći dio poslovanja.

Stručnjaci smatraju da je svaka slika objavljena na javno dostupnom internetu u proteklih desetak godina "preslikana" najmanje deset do dvadeset puta od strane raznih bot aplikacija, softvera koji samostalno pretražuju internet i preuzimaju javno dostupne podatke. Također, stručnjaci navode da kada na nekom od online servisa kliknemo na opciju izbriši, briše se samo poveznica na taj sadržaj, dok sami podaci ostaju u bazi podataka ili na uređaju za pohranu.

Provjerite jeste li bili ugroženi

S obzirom na sve veću količinu podataka koju većina ljudi ima na svojim pametnim telefonima, lako je pomisliti da kada izbrišemo sve iz naše galerije slika i vratimo pametni telefon u tvorničko stanje, prethodni podaci također se brišu zauvijek.

U stvarnosti je te podatke, slike, video i audio zapise relativno lako vratiti uz pomoć posebnih aplikacija koje nisu dostupne u trgovini Play Store, već se instaliraju iz tzv. "apk" datoteke (side loading).

Postoji i čitav niz uređaja koji se mogu spojiti na USB konektor pametnog telefona i vratiti izbrisane datoteke iz interne memorije podataka. Također, postoji velik broj uređaja i softvera za vraćanje podataka sa SD kartica i USB tvrdih diskova, čak i ako su u pitanju sigurne memorije.

Kako biste provjerili jesu li vaši mrežni računi ikada bili ugroženi i podaci s njih potencijalno preuzeti, jedna od najboljih besplatnih usluga je web stranica Have I Been Pwned?.

Stranica ima samo jednu opciju - unošenje vaše email adrese, nakon čega ona pretražuje dosad poznata curenja podataka, te nakon toga prikazuje sa kojih usluga i kada se vaš profil našao na meti hakera.

