New York je poharala opasna oluja - ubila je najmanje jednu osobu i prouzrokovala milijunske štete, prenosi Daily Mail. Uništena je imovina i lokalna infrastruktura, a nekoliko ljudi je nestalo. Epicentar oluje je u Hudson Valleyju, u New Yorku. Proglašeno je izvanredno stanje, a stanovnicima istoka poslano je upozorenje jer ta oluja putuje prema njima.

U gradskim četvrtima Manhattan, Queens i Bronx izdano je crveno upozorenje zbog obilne kiše. Mostovi su srušeni, ceste su neprohodne, a voda teče ulicama poput rijeke te odnosi kante za smeće i sve manje premete koji joj se nađu na putu. Stanovnike ovog grada moli se da noć umjesto u podrumima svojih kuća provedu na nekim višim mjestima. Policajci su obećali da misija potrage za nestalima kreće u ranim jutarnjim satima.

Palo više od 20 centimetara kiše

Najteže su stradali New York, New Jersey, Pennsylvania i ostatak Nove Engleske. Opasna oluja krenula je i prema istoku, a posebno upozorenje dobili su gradovi u kojima se očekuje sličan scenarij. Velike kiše mogle bi pasti i u Connecticutu, te Stamfordu, Greenwichu i Massachusettsu. Tamo se očekuje da bi moglo pasti oko 13 centimetara kiše.

Poginula je žena u West Pointu jer joj je oluja uništila kuću i oštetila zid, a izvršni direktor okruga Orange Steven Neuhaus rekao je za Associated Press da je njezina kuća bila potpuno okružena vodom. Pokušavala je spasiti svog psa, no to ipak nije uspjela.

Ukupna šteta neće se znati sve dok ne izađe sunce, a s obzirom da je na području New Yorka palo više od 20 centimetara vode, predviđaju se štete koje bi mogle doseći i cifru od desetak milijuna dolara. Popravak i obnova trajat će mjesecima.

Avioni i vlskovi ne voze, a automobili ostali zaglavljeni

Brojna osobna vozila ostala su zaglavljena, a nekolicina ljudi stajala je u vodi do koljena i pokušavala izgurati svoj automobil. Otkazano je i više od 1500 letova iz zračnih luka u New Yorku, Bostonu i Philadelphiji, a obustavljen je i promet vlakovima između New Yorka i Albanyja. Kamene gromade zablokirale su tračnice u oba smjera što znači da je vlak ostao zaglavljen tijekom svog putovanja. Zaposlenici u vlaku u početku dijelili su vodu, no i toga im je ponestalo, a u vlaku nema ni hrane, ni struje.

U podrumu kuće Rosemary Willkomm, koja živi u Cornwallu na Hudsonu, plivalo je više od 15 centimetara vode. Voda joj je srušila ogradu i uništila cijelu obiteljsku imovinu.

Pred ljudima u pogođenim područjima još je 48 teških sati, no neki su već na sigurnom. Vatrogasci Piermonta u Stony Pointu uspjela je spasiti muškarca koji je ostao zarobljen u svom domu, a spasioci su iz poplave u parku spasili i zarobljenu obitelj te ženu u invalidskim kolicima.