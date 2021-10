Nakon što su se u javnosti pojavile šokantne fotografije sa školske predstave srednje škole u Kentuckyju na kojima učenici plešu u krilu i izvode geste simulirajući seksualne pokrete nastavnicima i ravnatelju te škole (koji je ujedno i gradonačelnik), spomenuta je srednja škola završila pod istragom.

Fotografije su se proširile društvenim mrežama. Prvotno ih je objavila sama srednja škola Hazard na svojoj Facebook stranici, no kasnije ih je uklonila, piše New York post. Na fotografijama su prikazane učenice odjevene u uniforme Hooters konobarica, dok su učenici u mrežastim čarapama i suknjama. U jednom trenutku se i udaraju po stražnjicama.

Školska nadstojnica Susan Combs kazala je da je pokrenuta istraga incidenta. "Incident je pod istragom te zbog toga ne mogu dati više informacija. Kada istraga završi, poduzet ćemo odgovarajuće mjere", rekla je Combs.

'Ravnatelj je inače prilično strog'

Član neovisnog školskog odbora, Aster Sizemore, rekao je da je bio u školi u utorak, ali ne i na spornom događaju. "Ravnatelj je inače prilično strog pa me to iznenađuje. Kada neko dijete dođe u školu u kratkoj haljini, on ga potjera da ode kući i presvuče se", rekao je Sizemore.

Ravnatelj je navodno 2018. godine navodno dvaput bio pod istragom zbog incidenta s alkoholom u kojima su sudjelovali studenti.