Nevjerojatna ideja: Rusi žele izgraditi željeznički tunel Putin-Trump

Rusija i Sjedinjene Američke Države trebale bi ispod Beringovog mora izgraditi koji bi povezao dvije zemlje, pokrenuo zajednička istraživanja prirodnih izvora i "simbolizirao jedinstvo", rekao je u petak Putinov savjetnik.

Prijedlog Kirila Dmitrieva, Putinova savjetnika za investicije i čelnika državnog fonda RDIF, odnosi se na projekt gradnje 112 kilometara željezničke pruge vrijedan osam milijardi dolara koji bi financirala Moskva i međunarodni partneri.

Dmitriev je tu ideju iznio u četvrtak nakon telefonskog razgovora Putina i američkog predsjednika Donalda Trumpa tijekom kojeg su se dogovorili da će se sastati u Budimpešti.

"Američko-ruska veza pod Beringovim morem odraz je dugogodišnje vizije, od željeznice Sibir-Aljaska iz 1904. do ruskog plana iz 2007. RDIF je analizirao postojeće projekte, uključujući željeznicu SAD-Kanada-Rusija-Kina i poduprijet će onu koja je izvediva", napisao je Dmitriev na X-u.

Ideja stara 150 godina

Beringov prolaz, koji je na najužem dijelu širok 82 kilometra, odvaja rusku regiju Čukotku od Aljaske. Ideja da se povežu ta dva teritorija stara je 150 godina, no nikada nije ostvarena.

Dmitriev je sugerirao da bi tunel mogla izgraditi građevinska tvrtka The Boring Company u vlasništvu Elona Muska. Ni Musk ni Trump zasad nisu komentirali prijedlog.

Dmitriev je podsjetio da se tijekom hladnog rata pojavila slična ideja, Most mira Kennedy-Hruščov, te je objavio nacrte projekta iz tog vremena, kao i grafički prikaz moguće rute tunela Čukotka-Aljaska.

