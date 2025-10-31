Nestala devetogodišnja djevojčica, kamere je uhvatile kako nosi periku: Majka šuti...

Nakon što mjesecima nitko nije vidio devetogodišnjakinju, školski administrator prijavio je nestanak malene Melodee Buzzard. Kada je policija obišla njezin dom u Lompocu, oko sat vremena vožnje od Santa Barbare, djevojčica nije bila ondje, a majka nije surađivala s vlastima.

Sada istražuju put majke s djevojčicom unajmljenim automobilom iz Kalifornije u Nebrasku. Pokušavaju rasvijetliti i zašto je djevojčica nosila periku, što su otkrili proučavajući snimke nadzornih kamera nastale ranije ovog mjeseca.

Istražitelji navode da je posljednja osoba koja je bila s Melodee bila njezina majka Ashlee – 7. listopada, moguće tijekom putovanja u Nebrasku, objavio je CNN.

„Istraga pokazuje da je Melodee bila s majkom sve do 7. listopada 2025.“, stoji u priopćenju FBI-ja objavljenom na Facebooku.

Djevojčica je toga dana snimljena nadzornim kamerama kako, osim što nosi periku, ima i majicu s kapuljačom navučenu preko glave. Fotografije su snimljene u lokalnoj agenciji za iznajmljivanje automobila.

FBI vjeruje da je Ashlee tijekom sljedećih dana putovala s kćeri u unajmljenom bijelom Chevrolet Malibuu, a po povratku se zaustavila u Kansasu.

Istražitelji su 10. listopada izvijestili da se Ashlee vratila u Lompoc – bez kćeri.

Članovi obitelji održali su bdijenje u petak u Lompocu, u blizini kuće u koju su istražitelji prvo došli tražiti Melodee.

„Ako slušaš, volimo te. Tu smo za tebe i samo želimo da budeš sretna“, rekla je njezina baka Lilly Denes za CNN-ovu podružnicu KSBY. „Nazovi me. Na TV-u su brojevi koje možeš nazvati i doći ću po tebe.“

Melodeein otac poginuo je u prometnoj nesreći na motociklu kada je imala samo šest mjeseci.

