TRAJE OČEVID /

Teška nesreća na gradilištu u susjedstvu: Petero radnika prevezeno u bolnice nakon urušavanja skele

Foto: Naše Velenje/Facebook

Ozlijeđeni su vozilima hitne pomoći prebačeni u bolnice u Celju i Slovenjgradu

29.5.2026.
13:38
Dunja Stanković
Petero radnika ozlijeđeno je u petak na gradilištu u Velenju u Gospodarsko-poslovnoj zoni Stara vas u susjednoj Sloveniji. Vjeruje se da se urušila skela tijekom izlijevanja ploče u velikoj hali.  

Nezgoda na radu dogodila se oko 10 sati. 

Ozlijeđeni su vozilima hitne pomoći prebačeni u bolnice u Celju i Slovenjgradu, prenosi 24 Ur.com. Nije poznata težina njihovih ozljeda.

Traje očevid nakon kojeg će biti poznato više detalja i kako je došlo do nesreće. 

Očevidom rukovode istražni sudac i okružni državni tužitelj, potvrdili su iz policije. 

