Teška nesreća na gradilištu u susjedstvu: Petero radnika prevezeno u bolnice nakon urušavanja skele

Petero radnika ozlijeđeno je u petak na gradilištu u Velenju u Gospodarsko-poslovnoj zoni Stara vas u susjednoj Sloveniji. Vjeruje se da se urušila skela tijekom izlijevanja ploče u velikoj hali.

Nezgoda na radu dogodila se oko 10 sati.

Ozlijeđeni su vozilima hitne pomoći prebačeni u bolnice u Celju i Slovenjgradu, prenosi 24 Ur.com. Nije poznata težina njihovih ozljeda.

Traje očevid nakon kojeg će biti poznato više detalja i kako je došlo do nesreće.

Očevidom rukovode istražni sudac i okružni državni tužitelj, potvrdili su iz policije.