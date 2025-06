Nemilosrdan napad na Kijev, Rusi satima udarali dronovima i raketama: Najmanje 14 mrvih

Najmanje 14 ljudi je ubijeno, a najmanje 55 ih je ozlijeđeno nakon masovnog ruskog napada raketama i dronovima na Kijev u noći na utorak.

Kyiv Independent javlja da je napad trajao gotovo devet sati, a ruske snage lansirale su veliki broj kamikaza dronova te krstarećih i balističkih raketa na ukrajinsku prijestolnicu.

Kyiv now, as a result of a Russian attack. pic.twitter.com/NAOBtLh1XL — Ihor Lachenkov (@igorlachenkov) June 17, 2025

Odzvanjale eksplozije

Tijekom noći odzvanjali su zvukovi dronova, projektila i višestrukih eksplozija.

Russians killed 14 people in Kyiv last night.



Meanwhile, Trump had a "great conversation" with Putin, where he assured that he wanted peace. pic.twitter.com/jmlVhZX4He — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) June 17, 2025

Sky News javlja da su Rusi u napadima uništili stambenu zgradu i desetke stanova te da su hitne službe pojurile na mjesto događaja kako bi ljude izvukli ispod ruševina.

🔴 Russian forces deliberately attacked residential buildings across Kyiv in a devastating attack tonight.



14 people were killed, at least 55 were injured. pic.twitter.com/g120429ity — UNITED24 Media (@United24media) June 17, 2025

Ukrajinski ministar unutarnjih poslova Ihor Klimenko kazao je da je među mrtvima i državljanin Sjedinjenih Američkih Država.

