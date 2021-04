NEMA VIŠE NAJSKUPLJEG PROMETNOG ČEPA U POVIJESTI: Svi su brodovi uspješno prošli kroz Sueski kanal

Svi brodovi, pa čak i oni koji su došli nakon odvlačenja Ever Givena, uspješno su prošli Sueskim kanalom

Svi brodovi koji su čekali odsukavanje divovskog kontejnerskog broda Ever Given u Sueskom kanalu prošli su kanalom, čime se u subotu završilo čekanje zbog blokade, priopćila je uprava kanala. Posljednji 61 brod, od 422 broda koja su bila u redu kada je brod odvučen u ponedjeljak, prošao je u subotu vitalnom trgovačkom arterijom, priopćila je uprava Sueskog kanala (SCA).

Međunarodni opskrbni lanci u kaosu su otkad se 23. ožujka Ever Given dug 400 metara nasukao u kanalu, a specijalnim spasilačkim timovima trebalo je gotovo tjedan dana da ga oslobode. U subotu je kanalom trebalo proći 85 brodova, uključujući 24 broda koji su stigli nakon što je Ever Given odvučen, objavio je SCA.

U srijedu je SCA počeo istragu da se utvrdi zbog čega se brod nasukao u kanalu i blokirao plovni put šest dana, rekao je kasno u petak predsjednik privatne televizije MBC Masr Osama Rabie. “Istraga se dobro odvija i trajat će još dva dana, a zatim ćemo objaviti rezultate”, dodao je Rabie.

