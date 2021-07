Liječnica iz Sveučilišne bolnice u Padovi Nela Sršen komentirala je kako napreduje cijepljenje u Italiji, a osvrnula se i na trenutnu epidemiološku situaciju u toj zemlji.

Na početku je rekla da je veliki postotak ljudi na početku kampanje bio za cijepljenje, no on je nakon nekog vremena pao.

"Možda malo zbog netransparentnosti i kašnjenja u informiranju nekih nuspojava, primjerice AstraZenece i smrtni ishodi nakon cijepljenja koji su nakon nekog vremena bili prihvaćene od FDA i EMA-e, a sve je to na neki način uvjetovalo na narod počne razmišljati malo više o uzrocima, isplati li se cijepiti i biti u onoj maloj skupini koja može imati komplikacije”, rekla je Sršen za N1.

'Nemamo drugog izlaza'

Osvrnula se i na trenutnu epidemiološku situaciju koja je povoljna, ističući kako je i prošle godine tijekom ljeta bilo manje novih slučajeva.

“U protekla dva tjedna, kako se smanjuje broj zaraženih i broj pacijenata u reanimaciji, povećava se broj onih koji se ne žele cijepiti. I sama sam bila na početku malo skeptična prema tome, ali drugog izlaza nemamo. Ne znamo kako se ponaša ova nova delta varijanta. Vidimo što se događa sada u u Izraelu koja je jedna od najprocjepljenijih zemalja, u Engleskoj koja je prva počela s cijepljenjem. Ne govorim o teorijama zavjere nego o onome što promatramo”, poručila je Sršen.

Također, rekla je kako jedino cijepljenjem možemo imati normalan suživot s virusom. “Oni koji su završili u reanimaciji s novom varijantom nisu bili cijepljeni. Oni koji su bili cijepljeni su se zarazili, ali nisu razvili tešku bolest”, dodala je.

'Narod je zasićen svega'

Liječnica je poručila i kako je nezahvalno prognozirati što nas čeka na jesen ili zimu.

“Hoće li delta još više mutirati, hoće li doći nove varijante koje su agresivnije, hoće li doći drugi novi virus, je li on reakcija na cjepiva koja smo primili? Sve to skupa, što smo prošle godine predviđali, vidjeli smo da nismo puno pogodili. No, bez obzira na varijante cjepivo bi nas trebalo do neke granice štititi”, rekla je te dodala da se može dogoditi i to da se virus adaptira na ljudski organizam te da počne izazivati samo blage simptome i upale.

“Narod je umoran i zasićen od svega. U Italiji počinju masovna zatvaranja fabrika i masovna otpuštanja, to su teški ekonomski problemi s kojim se narod mora nositi. No, ići će na odmor jer su zasićeni od cijele ove situacije. Bez obzira što raste postotak onih koji se ne žele cijepiti, ići će na odmor”, rekla je Sršen, upozorivši na kraju da smo lani na jesen imali težu epidemiološku sliku te da nadolazeća jesen ovisi o tome kako će se nove mutacije virusa ponašati.