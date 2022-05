ODUGOVLAČENJE, STRAH, ILI...? / Neformalni dogovor članica NATO-a: Ipak neće slati tenkove Ukrajini, već se nagađa što se krije u pozadini te odluke

Njemačke vlasti tvrde da u okviru NATO postoji 'neformalni' dogovor da se Ukrajini ne isporučuju tenkovi zapadne proizvodnje jer bi to Rusija mogla dočekati kao provokaciju. No neki misle da je to samo izgovor Berlina