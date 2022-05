Njemačka već opskrbljuje Ukrajinu lakim naoružanjem. Slijedi i teško, no Kijev traži još. Deutsche Welle donosi kratak pregled što je do sada isporučeno i na što Ukrajina još čeka.

Tenk za protuzračnu obranu Gepard

Gepard je protuzrakoplovni tenk. Ima dva topa kalibra 35 mm. Koristi se protiv zrakoplova i helikoptera na visinama do 3.500 metara, ali i protiv lako oklopljenih kopnenih ciljeva poput oklopnih transportera. To pokazuje da se Gepard može koristiti i za obranu i za napad. Međutim, on ne bi imao šanse protiv borbenog tenka zbog svojih topova relativno malog kalibra. Gepard ima domet od oko 550 kilometara na cesti i može voziti kroz vodu bez posebne dodatne opreme.

Relevantno za misiju u Ukrajini: Naoružanje je između ostalog razvijeno protiv oklopnih jurišnih helikoptera kao što je sovjetsko-ruski Mil Mi-24 "Hind". Ukrajini je prvobitno obećano 50 Geparda. Međutim, očito zasad nedostaje streljiva.

Samohodna haubica 2000

Riječ je o oklopnom samohodnom topničkom oružju kalibra 155 mm. 60 projektila može se ispaliti s brzinom od tri metka u deset sekundi. Ovisno o municiji, ciljevi se još uvijek mogu uništiti na udaljenosti od 30 do 56 km. Tvrtke Krauss-Maffei Wegmann i Rheinmetall isporučile su prve haubice Bundeswehru 1998. godine i nastavile s proizvodnjom novih modela. Za razliku od borbenog tenka Leopard, samohodna haubica 2000 mora stajati kod paljbe, tako da je u borbi bez dvojbe inferiorna u odnosu na borbeni tenk. Međutim, nakon ispaljivanja, može odmah prijeći u novi kamuflirani položaj i tako izbjeći uzvratnu vatru.

Haubica može postići brzinu do 60 km/h, ima domet od oko 420 kilometara i može proći kroz vodu do dubine od oko 1,5 metara. Ona treba pratiti motorizirane formacije i pružati im potporu.

Haubica je uz potporu iz zraka bila uspješno korištena u operacijama u Afganistanu 2006. i 2007. godine. Ciljevi su mogli biti na udaljenosti većoj od 40 kilometara. Prema riječima ministrice obrane Christine Lambrecht, Bundeswehr u svom inventaru ima oko 100 haubica, od kojih je oko 40 odmah upotrebljivo. Savezna vlada je Ukrajini sada obećala sedam haubica, ali one se prvo moraju osposobiti za funkciju, što bi moglo potrajati do ljeta.

Oklopni transporter Marder

Oklopni transporteri prevoze pješačke trupe u bitku, pružaju vatrenu potporu i pucaju. Zbog toga je ovo posebno svestran sustav. Marder nudi prostor za šest ili sedam strijelaca. On nosi 20 mm autotop i - opcionalno - navođene rakete tipa Milan protiv kopnenih i zračnih ciljeva. On u svrhu zaštite od NBC oružja posjeduje zaštitni ventilacijski sustav i može prolaziti kroz vodu do dva metra dubine zahvaljujući ronilačkoj hidraulici.

S puštanjem u rad 1971. godine, Marder je čak stariji od Geparda i postupno ga u Njemačkoj zamjenjuje nasljedni model Puma. Ipak, Marder se još uvijek koristi u njemačkim oružanim snagama i u nizu drugih zemalja, a pokazao je svoju učinkovitost i na Kosovu i u Afganistanu.

Borbeni tenk Leopard 2

Leopard 2 je jedan od najvažnijih proizvoda njemačke vojne industrije. U serijskoj je proizvodnji od 1978. godine i od tada je mnogo puta unapređivan. U Bundeswehru se zamjena planira tek 2030. godine. Upravo zbog velikog izvoznog uspjeha firme Krauss-Maffei Wegmann, koja ga proizvodi, postoji mnogo različitih verzija ovog tenka, od kojih je svaka prilagođena posebnim zahtjevima kupca. U inozemstvu postoji i licencirana proizvodnja. Prethodni model Leopard 1 također se vrlo često prodavao i još uvijek je u službi u mnogim vojskama širom svijeta. Njegova je svrha obrana od neprijateljskih oklopnih formacija. Leopard 2 ima top od 120 mm, s kojim također može napadati pokretne ili nepokretne mete. Sigurno cilja čak i pri vožnji po neravnom terenu.

Uz dodatnu opremu, Leopard može prolaziti kroz vodu do četiri metra dubine. ABC zaštita je dizajnirana za razdoblje do 48 sati.

Prema riječima kanadskih i danskih vojnika, koji su ga koristili, Leopard se dokazao u operacijama u Afganistanu, prije svega zbog svoje visoke razine zaštite od napada. Politički osjetljiva upotreba ovog njemačkog tenka bila je upotreba od strane Turske u sjevernoj Siriji. Njemačka vlada Ukrajini do sada nije obećala ni Marder niti Leopard. Ali Andrij Melnik, ukrajinski veleposlanik u Berlinu, poziva na "brzi izvoz 88 tenkova Leopard, 100 tenkova Marder, samohodnih haubica i još mnogo toga".

Stinger FIM-92

Stinger je raketa zemlja-zrak koja se lansira s ramena, infracrveno navođena, koju od 1980. godine proizvodi Raytheon u SAD-u, ali i u Europi, uključujući Njemačku. Nakon pronalaska cilja - borbenog zrakoplova ili helikoptera - i ispaljivanja, projektil automatski prati svoj cilj do udaljenosti od oko 4000 m. Bojeva glava lagano eksplodira s vremenskim zakašnjenjem nakon udara, obično u spremnik goriva, a time i povećava učinak.

Stingeri su se pokazali kao iznimno učinkovito oružje i jednostavno za uporabu. Prije svega tokom sovjetske okupacije Afganistana, afganistanski borci opremljeni iz SAD-a oborili su brojne sovjetske zrakoplove i helikoptere. Osim SAD-a, Nizozemske i Latvije, Njemačka je od početka rata Ukrajini isporučila 500 raketnih bacača Stinger iz zaliha Bundeswehra.

Panzerfaust 3

Bundeswehr i druge nacionalne vojske koriste standardni Panzerfaust 3 za protutenkovsku obranu, koji proizvodi Dynamit Nobel u Njemačkoj od 1992. godine. Njime se gađa s ramena na nepokretne ciljeve do 400 metara i pokretne do 300 metara udaljenosti. Može probiti oklopni čelik debljine do 300 mm i s drugim streljivom do 240 mm armiranog betona.

Prema navodima savezne vlade, Njemačka je na početku rata Ukrajini isporučila nekoliko tisuća pancerfausta.

Razno streljačko oružje

Do kraja travnja Njemačka je u Ukrajinu poslala i 100 strojnica, 100.000 ručnih bombi, 2.000 mina, oko 5.300 eksplozivnih punjenja i više od 16 milijuna komada streljiva različitog kalibara, za oružje od jurišnih pušaka do teških strojnica. Ovi navodi dolaze iz krugova ukrajinske vlade. Za razliku od teškog naoružanja poput tenkova, njemačka vlada dugo nije objavila koje manje oružje isporučuje.