Ubojstvo Sinvara. Netanyahu: 'Danas smo poravnali račune'; Biden čestitao, Hezbolah najavio eskalaciju

Libanonska militantna skupina Hezbolah najavila je u petak da kreće u novu i eskalirajuću fazu u svom ratu protiv Izraela, dok je Iran rekao da će "duh otpora biti ojačan" nakon ubojstva vođe Hamasa Jahje Sinvara.

Sinvar, glavni organizator napada 7. listopada 2023. koji je pokrenuo rat u Gazi, ubijen je tijekom operacije izraelskih vojnika u palestinskoj enklavi u srijedu, što je ključni događaj u jednogodišnjem sukobu.

Zapadni čelnici rekli su da njegova smrt nudi priliku za okončanje sukoba, ali je izraelski premijer Benjamin Netanyahu najavio da će se rat nastaviti sve dok se ne vrate taoci koje su oteli militanti Hamasa. "Danas smo poravnali račune. Danas je zlu zadan udarac, ali naš zadatak još uvijek nije dovršen", rekao je Netanyahu u snimljenoj video izjavi nakon što je u četvrtak potvrđena smrt Sinvara.

"Dragim obiteljima talaca poručujem: Ovo je važan trenutak u ratu. Nastavit ćemo punom snagom sve dok svi vaši voljeni, naši voljeni ne budu kod kuće."

Za Sinvara, koji je imenovan glavnim vođom Hamasa nakon ubojstva političkog vođe Ismaila Hanije u Teheranu u srpnju, vjerovalo se da se skrivao u nizu tunela koje je Hamas izgradio ispod Gaze u posljednja dva desetljeća.

Ubili su ga izraelski vojnici koji isprva nisu bili svjesni da su uhvatili najvećeg neprijatelja svoje zemlje, rekli su izraelski dužnosnici. Vojska je objavila video snimku dronom za koju tvrdi da se na njoj vidi Sinvar kako sjedi na fotelji i prekriven je prašinom unutar uništene zgrade.

Sam Hamas nije dao nikakav komentar, ali izvori unutar skupine rekli su da indicije koje su vidjeli sugeriraju da su Sinvara doista ubile izraelske trupe. Unatoč zapadnim nadama o prekidu vatre, Sinvarova smrt mogla bi potaknuti jačanje neprijateljstva na Bliskom istoku gdje su porasli izgledi za još širi sukob.

Izrael je pokrenuo kopnenu kampanju u Libanonu tijekom prošlog mjeseca i sada planira odgovor na raketni napad od 1. listopada koji je izveo Iran, saveznik Hamasa i libanonskog Hezbolaha.

No smrt čovjeka koji je planirao napad prošle godine, u kojem su Hamasovi borci ubili 1200 ljudi u Izraelu i zarobili više od 250 talaca, prema izraelskim podacima, također bi mogla pomoći u obnovi napora da se okonča rat u kojem je Izrael ubio više od 42.000 Palestinaca, prema zdravstvenim vlastima Gaze.

SAD želi pokrenuti pregovore

Američki predsjednik Joe Biden, koji je razgovarao s Netanyahuom telefonom kako bi mu čestitao, rekao je da je Sinvarova smrt pružila priliku da se sukob u Gazi napokon okonča i da se izraelski taoci vrate kući.

SAD želi pokrenuti pregovore o prijedlogu za postizanje primirja i osiguranje oslobađanja talaca, rekao je glasnogovornik američkog State Departmenta Matthew Miller, nazivajući Sinvara "glavnom preprekom" okončanju rata.

"Ta je prepreka očito uklonjena. Ne može se predvidjeti da će to značiti da će onaj tko zamijeni (Sinvara) pristati na prekid vatre, ali uklanja ono što je posljednjih mjeseci bila glavna prepreka za njegovo postizanje", rekao je. Proteklih tjedana Sinvar je u potpunosti odbijao pregovarati, rekao je Miller.

Iran je međutim rekao da nema znakova da bi ubojstvo promijenilo njegovu politiku. "Duh otpora bit će ojačan" nakon smrti Sinvara, objavila je njegova misija pri Ujedinjenim narodima.

Prkosan je bio i Hezbolah, koji je najavio "prijelaz u novu i eskalirajuću fazu u sukobu s Izraelom".

Američki državni tajnik Antony Blinken održao je u četvrtak odvojene telefonske razgovore s čelnicima Saudijske Arabije i Katara s ciljem okončanja sukoba na Bliskom istoku, priopćio je State Department.

Obitelji izraelskih talaca rekle su da iako je ubojstvo Sinvara značajno postignuće, misija neće biti dovršena dok su taoci još uvijek u Gazi.

Avi Marciano, otac Noe Marciano koju je u zatočeništvu ubio Hamas, rekao je za izraelsku televiziju KAN da je "čudovište, onaj koji ju mi je uzeo, koji ima krv svih naših kćeri na svojim rukama, konačno dočekao vrata pakla."

“Malo pravde, ali nimalo utjehe”, rekao je. "Utjehe će biti tek kada se Naama, Liri, Agam, Daniela i Karina, prijateljice naših djevojaka, vrate kući."

U Kan Junisu na jugu Pojasa Gaze, raseljena Palestinka po imenu Tabet Amur rekla je Reutersu da će se palestinska borba nastaviti. "Ovo je otpor koji ne nestaje kada nestanu muškarci”, rekla je. "Ubojstvo Sinvara neće dovesti do kraja otpora, ili do kompromisa, ili do predaje i podizanja bijele zastave".

