Čelnik Hamasa iz egzila poručio: 'Još uvijek regrutiramo mlade muškarce...'

Čelnik Hamasa u egzilu Haled Mešal kazao je da će palestinska skupina "poput feniksa" uskrsnuti iz pepela unatoč teškim gubicima u godinu dana ratovanja s Izraelom te da nastavlja regrutirati nove borce i proizvoditi oružje.

Godinu dana nakon Hamasovog napada koji je prouzročio rat, Mešal prikazuje sukob s Izraelom kao širu borbu koja traje 76 godina, što Palestinci nazivaju "Nakba" ili "katastrofa", kad su mnogi ljudi raseljeni tijekom rata 1948. koji je pratio stvaranje izraelske države.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Palestinska povijest se sastoji od ciklusa", rekao je u intervjuu Reutersu 68-godišnji Mešal, viši Hamasov dužnosnik koji je odgovoran vođi skupine Jahji Sinvaru. "Prolazimo kroz faze u kojima gubimo mučenike (žrtve) i gubimo dio naših vojnih sposobnosti, no nakon toga će palestinski duh ponovo uskrsnuti, poput feniksa", rekao je.

Mešal, koji je preživio izraelski pokušaj atentata trovanjem 1997. i bio vođa Hamasa od 1996. do 2017., rekao je da islamistička militantna skupina i dalje može napadati izraelske snage iz zasjede. "Izgubili smo dio našeg streljiva i oružja, no Hamas još uvijek regrutira mlade muškarce te nastavlja proizvoditi značajan dio vlastite municije i naoružanja", dodao je Mešal, no nije otkrio pojedinosti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mešal je i danas utjecajan u Hamasu nakon što je gotovo tri desetljeća imao ključnu ulogu u njegovom vodstvu, a uglavnom ga se smatra diplomatom te skupine. On je jedan od šestorice Hamasovih vođa protiv kojih je američko ministarstvo pravosuđa podiglo optužnice zbog napada 7. listopada na Izrael.

Njegovi komentari predstavljaju naznaku da će skupina nastaviti s borbom neovisno o gubicima, rekli su analitičari koji proučavaju Bliski istok.

"Uglavnom, rekao bih da je (Hamas) živ i aktivan te da će se vjerojatno u nekom trenutku vratiti u Gazu", rekao je Joost R. Hiltermann, čelnik odjela za Bliski istok i sjevernu Afriku pri institutu Međunarodna krizna skupina (ICG). Dodao je da Izrael nije predstavio plan za Gazu nakon što rat završi, a to bi Hamasu moglo omogućiti da se vrati ondje, no vjerojatno ne u istom obliku ili iste snage.

Ured izraelskog premijera Benjamina Netanyahua odbio je komentirati Mešalove tvrdnje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Izrael je započeo svoju ofenzivu protiv Hamasa nakon što je ubijeno oko 1200 ljudi i oteto oko 250 u Hamasovom napadu 7. listopada prošle godine, prema izraelskim brojkama. Većina Pojasa Gaze je razorena, a u ofenzivi je poginulo oko 42.000 Palestinaca, prema palestinskim zdravstvenim dužnosnicima.

Izraelska kampanja usmjerila se na jug Libanona

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Izrael tvrdi da Hamas više ne postoji kao organizirana vojna struktura te da je reduciran na gerilsko ratovanje. Najmanje trećina palestinskih žrtava u Gazi, oko 17.000 osoba, odnosi se na Hamasove borce, rekli su izraelski dužnosnici. Otprilike 350 izraelskih vojnika ubijeno je u borbama u Gazi. Mešal je rekao da ne misli da postoje izgledi za mir dok je na vlasti Netanyahuova vlada. Izrael krivi Hamas, čija osnivačka povelja poziva na uništenje Izraela, za neuspjeh da se postigne mir.

"Dokle god (izraelska) okupacija postoji, regija je i dalje tempirana bomba", poručio je Mešal.

Fokus izraelske vojne kampanje sad je uvelike prebačen na sjever Izraela i jug Libanona, odakle islamistička skupina Hezbolah, šijitska milicija kojom rukovodi Iran, napada Izrael od 8. listopada prošle godine.

Izraelska vojska objavila je u utorak da je njena 146. divizija započela u ponedjeljak nešto što je nazvala ograničenim, lokaliziranim i ciljanim operacijama protiv Hezbolahovih meta i infrastrukture u jugozapadnom Libanonu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tursko ministarstvo vanjskih poslova najavilo je u utorak da će brodovi turske mornarice u srijedu evakuirati turske državljane koji su zatražili da napuste Libanon.

Dva broda koja ukupno mogu prevesti oko 2000 putnika bi u utorak trebala zaploviti prema Bejrutu, priopćilo je ministarstvo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ministarstvo je dodalo da će se evakuacija nastaviti u narednim danima bude li za time potrebe te da će brodovi također prevoziti humanitarnu pomoć u Libanon.

Turska je ranije rekla da surađuje s oko 20 zemalja u pripremi moguće evakuacije stranih državljana preko Turske. Stotine ljudi s raznim državljanstvima je prošlog tjedna komercijalnim brodom pristiglo u Tursku iz Libanona.

Upozorenja Irana

Iran je upozorio Izrael u utorak protiv napada na Islamsku Republiku, tjedan dana nakon što je Teheran ispalio projektile na Izrael, dovodeći Bliski istok na rub šireg rata.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Bit će odmazde na svaki napad na iransku infrastrukturu, rekao je ministar vanjskih poslova Abbas Araqchi, u jeku bojazni da bi Izrael mogao usmjeriti napade na nuklearna postrojenja ili naftna nalazišta u toj zemlji.

"Svaki napad na iransku infrastrukturu rezultirat će snažnijim odgovorom", upozorio je Araghchi, prenijela je iranska državna televizija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ovo upozorenje uslijedilo je nakon što je Izrael, zakleti neprijatelj Teherana, rekao da priprema odgovor na raketni napad koji je na njegov teritorij pokrenuo Iran početkom listopada.

Iranski ministar nafte Mohsen Paknejad posjetio je ovog tjedna ključna naftna nalazišta u zemlji nakon izraelskih prijetnji.

POGLEDJTE VIDEO: Izraelci gađaju Hezbolahove mete: Gusti crni dim nadvio se nad Bejrutom