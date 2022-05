Jučerašnji je masakr u osnovnoj školi u Uvaldeu najteži zločin u američkim školama od prosinca 2012. godine, kada je naoružani napadač ubio 20 djece i šestero odraslih u osnovnoj školi Sandy Hook u Newtownu u Connecticutu.

Podsjetimo, naoružani napadač, 18-godišnji Salvador Ramos, pomahnitalo je "uletio" u osnovnu školu nasumično pucajući po učenicima i učiteljima. Netom prije nego što je ušao u školu, ustrijelio je svoju baku.

Vidno potreseni američki predsjednik Joe Biden pozvao je Amerikance da se suprotstave politički moćnom američkom oružanom lobiju, koji je okrivio za blokiranje donošenja strožih zakona o sigurnosti vatrenog oružja. Naredio je da do zalaska sunca u subotu zastave budu na pola koplja zbog najnovije tragedije.

"Prekrasni, nevini učenici drugog, treće, četvrtog razreda... i koliko desetaka djece koja su svjedočila onome što se dogodilo, gledala su svoje prijatelje kako umiru kao da su na bojnom polju, za ime Boga. Izgubiti dijete je kao da vam je otkinut komad duše", rekao je Biden na nacionalnoj televiziji pozvavši naciju na molitvu.

Također je pozvao sve da "ustanu protiv lobija industrije oružja".

"Molim naciju da se moli za njih, da roditeljima, braći i sestrama da snagu u tami koju sada osjećaju. Kao nacija moramo se pitati kada ćemo se suprotstaviti lobiju industrije oružja. Kada ćemo, za ime Božje, učiniti ono što svi znamo da treba učiniti? Ideja da 18-godišnjak može kupiti dvije jurišne puške je pogrešna. To je bolesno. Ovakve stvari se rijetko događaju bilo gdje drugdje ", zaključio je Biden.

Isto pitanje postavio je i bivši suigrač Tonija Kukoča iz Chicago Bullsa i sadašnji trener Golden State Warriorsa, Steve Kerr.

"Otprilike 400 milja odavde ubijeno je 14 djece i učitelj. Umoran sam od izražavanja sućuti razorenim obiteljima. Umoran sam od trenutaka tišine i oprosta", drhtavim je glasom Kerr govorio pred novinarima.

"Postoji razlog zašto neće glasati o tome. Zato da se zadrži na vlasti", rekao je Kerr ljutito prozvavši senatore.

"Pitam vas Mitch McConnell, pitam vas sve zbog čega odbijate učiniti bilo što u vezi s nasiljem i pucnjavama u školama. Hoćete li vlastite preferencije staviti ispred života djece? Jer tako to izgleda i to radimo svakoga dana. Imam djecu koju vozim u školu svakoga dana i suosjećam s roditeljima koji prolaze to što prolaze. Ne možemo svakodnevno govoriti 'počivao u miru' i ne smijemo više šutjeti, sjediti i samo čitati o tome. To je jadno. Dosta mi je", bijesno je izjavio i napustio prostoriju.

Podsjećamo, zločin se dogodio u gradiću Uvaldeu, rodnom mjestu glumca Matthewa McConaugheyja, koji se na svom Instagram profilu oglasio odmah nakon samog napada.

"Sada bi se svaki Amerikanac trebao pogledati u zrcalo i zapitati se: 'Što je to što uistinu cijenimo? Kako popraviti problem? Koje male žrtve možemo pojedinačno poduzeti danas, za zdravije i sigurnije sutra?' Ne možemo još jednom izdahnuti, opravdavati se i prihvatiti ove tragične stvarnosti kao status quo", napisao je na svom Instagramu.

McConaughey je istaknuo kako Amerikanci moraju preurediti svoje vrijednosti i pronaći zajednički jezik iznad razorne američke stvarnosti koja je tragično postala problem njihove djece.

Podsjetimo, zajednica duboko u regiji Hill Country, ima oko 16.000 stanovnika, od kojih su gotovo 80 posto Hispanoamerikanci ili Latinoamerikanci, prema podacima američkog popisa stanovništva. Ova je pucnjava najnovija u nizu masovnih pucnjava u školama koje povremeno potiču žestoku raspravu između zagovornika strože kontrole oružja i onih koji se protive bilo kakvom zakonu koji bi mogao ugroziti ustavno pravo Amerikanaca na nošenje oružja.