U masovnoj pucnjavi koja se dogodila u utorak, 24. svibnja, u osnovnoj školi Robb u teksaškom gradiću Uvaldeu, ubijeno je 19 učenika i dvoje odraslih. Naoružani napadač, 18-godišnji Salvador Ramos, mrtav je i vjeruje se da nije imao pomoć u ovom teškom zločinu.

Ubojica je živio u Uvaldeu, gradiću oko 130 kilometara udaljenom od San Antonija, gdje je pohađao i srednju školu. U travnju je dao otkaz u lokalnom Wendy'su, američkom lancu restorana brze hrane, gdje je radio godinu dana.

"Znate kako moji dečki pričaju jedni s drugima i prijateljski su raspoloženi? On nije bio takav. Nitko ga zapravo nije poznavao. Bio je tih i povučen. Dolazio bi na posao, odradio smjenu i išao kući. I tako iz dana u dan", rekao je Ramosov poslovođa.

Ramosovi profili na društvenim mrežama deaktivirani su netom nakon što je policija objavila njegov identitet, ali novinari su prije same deaktivacije profila uspjeli doći do tri fotografije koje je ubojica objavio na svom Instagram profilu. Na jednoj je fotografiji Ramos pozirao pred ogledalom, na drugoj je zrnati krupni plan njegova lica, a na trećoj fotografiji nalazi se snimka osobe koja drži municiju u krilu.

'Imam malu tajnu. Želim ti reći'

Netom prije same pucanjeve, Ramos je fotografirao oružje i na objavljenoj fotografiji označio nepoznatu djevojku. Tim je činom dao naslutiti sam napad, no njoj u tom trenutku to nije bilo jasno.

U privatnoj poruci napisao joj je: "Imam malu tajnu. Želim ti reći. Budi zahvalna što sam te tagirao", na što mu je ona odgovorila: "To je strašno. Jedva te poznajem, a ti me označuješ na slici s nekim oružjem".

Prije krvavog pohoda u školi Ramos je upucao i svoju baku koja je u kritičnom stanju i u bolnici se bori za život.

Prva identificirana žrtva supruga je policajca i majka jedne kćeri

Prva identificirana žrtva masakra hladnokrvnog ubojice 40-godišnja je učiteljica Eva Mireles. Strani mediji pišu da je Mireles u toj školi radila 17 godina, podučavajući četvrti razred.

Na stranicama škole piše da je udana za policajca te da je majka jedne kćeri. U slobodno vrijeme voljela je planinariti, trčati i igrati se sa svojim ljubimcem, prenosi Nova.rs.

Evina tetka, Lidia Martinez Delgado, rekla je za strane medije da je Eva bila omiljena u zajednici i da je bila ponosna što predaje u školi koju su pohađali uglavnom Latinoamerikanci.

"Moja nećakinja, Eva Mireles, zajedno s još jednom učiteljicom i 18 djece izgubila je život u besmislenoj pucnjavi. Bijesna sam što se pucnjave nastavljaju, ova djeca su nevina, puške ne bi trebale biti svima lako dostupne. Ovo je moj rodni grad, mala zajednica u kojoj živi manje od 20.000 ljudi. Nisam ni zamišljala da će se ovo dogoditi, posebno mojim voljenim osobama. Nisu sve činjenice objavljene, ali sve što možemo učiniti je da se snažno molimo za našu zemlju, državu, škole i posebno obitelji svih poginulih", rekla je Martinez Delgado.

Podsjetimo, jučerašnji je napad u osnovnoj školi u Uvaldeu, mjestu mahom nastanjenom latino stanovništvom, najteži je zločin u američkim školama od prosinca 2012. godine kada je naoružani napadač ubio 20 djece i šest odraslih u osnovnoj školi Sandy Hook u Newtownu u Connecticutu.