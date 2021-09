Boris Johnson danas je konačno priznao da je otac šestero djece nakon godina nagađanja. Rekao je američkoj televiziji da biti roditelj iziskuje "puno truda" te da "često mijenja pelene", javlja Daily Mail.

Premijer Velike Britanije, čije drugo dijete s posljednjom suprugom Carrie treba doći na Božić, nerado govori o svom vrlo živopisnom privatnom životu, ali je popustio u razgovoru za američku televiziju.

U intervjuu za NBC tijekom boravka u New Yorku, Johnson je prvi put priznao da ima šestero djece, iz tri različite romantične veze, iako je bilo nekih sugestija da možda postoji i sedmo dijete.

'Mijenjam dosta pelena'

Premijer s trećom suprugom Carrie Johnson ima sina Wilfreda, a četiri sina ima s drugom suprugom Marinom Wheeler. Ima i kćer iz afere iz 2009. godine s novinarkom i likovnom kritičarkom Helen Macintyre, iako je sudski postupak iz 2013. nagovijestio da bi moglo postojati i drugo dijete.

Johnson nikada prije nije iznosio podatke o veličini svoje obitelji. No u razgovoru za jutarnju emisiju Today, upitali su ga je li istina da je otac šestero djece, na što je on odgovorio da jest. Upitan kako je to biti otac malom djetetu dok je na vlasti, rekao je: "To je fantastično. Puno je posla, reći ću vam toliko. Ali ja to volim, apsolutno volim. Mijenjam dosta pelena."

Varao supruge

Ženio se tri puta, a dva prethodna braka završila su razvodom nakon što se otkrilo da je varao. Premijer, koji je jednom rekao da su informacije o njegovoj nevjeri besmislica, prvi put se oženio 1987. s ljubavi sa Sveučilišta Oxford Allegrom Mostyn-Owen, ali su se razveli 1993. nakon što ju je prevario s Wheeler.

Godine 2004., njegova četverogodišnja afera s novinarkom i autoricom Petronellom Wyatt, kćeri laburističkog velikana Lorda Wyatta, postala je javna, a ona je kasnije priznala da je imala jedan pobačaj i jedan spontani pobačaj. Zbog laganja o toj vezi Johnsona je s pozicije ministra umjetnosti u sjeni smijenio tadašnji vođa torijevca Michael Howard.

Sljedeće godine je dobio dijete iz afere s likovnom savjetnicom Helen Macintyre, ali se pomirio s tadašnjom suprugom. Konačno su objavili planove za razvod 2019. godine nakon što je otkrivena njegova veza s Carrie. Druga supruga Borisa Johnsona, Marina, navodno je bila "skršena", a njihovo četvero djece "bijesno" zbog vijesti da će dobiti prvo dijete s Carrie u ožujku 2020. godine.

Marina Wheeler je 2018. izbacila Johnsona iz doma zbog navoda o aferi sa Symonds. Također je bila povrijeđena kada je čula da se Johnson za vrijeme rastave zaručio i da planira dobiti novo dijete.

Djeca su bila bijesna

Navodno je Johnson svojoj djeci Lari Lettice (26), Mili Arthuru (24), Cassiji Peaches (22) i Theodoreu Apollu (20) osobno pokušao reći da će on i Carrie dobiti dijete, koje se rodilo kasnije 2020. No, ni jedno od njegove djece nije se potrudilo doći na očevu svečanu objavu jer su bili "bijesni" na njega.

Otkrivši svoju vezu s Carrie, koja je 24 godine mlađa od Borisa, Lara je prijateljima rekla da je "sebičan gad'" te da su sva djeca podržavala majku tijekom razvoda.

Boris je dobio peto dijete iz afere s Helen Macintyre. Isprva je poricao da je otac, pa je čak 2013. zatražio sudsku zabranu da bi spriječio da informacija izađe u javnost. Izgubio je, a slučaj je doveo do nagađanja da postoji još jedno dijete iz tajne veze.

Očekuju još jedno dijete

Objava zaruka Borisa i Carrie uslijedila je samo 11 dana nakon što je na sudu potvrđena razvod braka s Marinom Wheeler. Par je bio u braku 27 godina i ima četvero djece, a gospođa Wheeler, inače uspješna odvjetnica, navodno bi od bivšeg supruga trebala dobiti četiri milijuna funti.

Boris Johnson i Carrie Symonds potvrdili su pak nedavno da očekuju još jedno dijete, nakon višemjesečnih glasina da pripremaju vjenčanje.