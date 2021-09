Charlotte Johnson Wahl, profesionalna slikarica i majka britanskog premijera Borisa Johnsona, umrla je u dobi od 79 godina, objavio je u utorak list Telegraph.

Johnson Wahl umrla je "iznenada i mirno" u londonskoj bolnici u ponedjeljak, prenosi list objavu obitelji.

Downing Street nije odgovorio na zahtjev za komentar. Predstavnici obitelji također nisu bili dostupni.

Dijagnosticirana Parkinsonova bolest

Johnson je za vrijeme godišnje konferencije Konzervativne stranke 2019. svoju majku opisao kao "superioran autoritet" u obitelji.

"Citirat ću vrhovni autoritet u mojoj obitelji - svoju majku, i usput za revne znatiželjnike u pogledu podjela u mojoj obitelji u pitanjima EU -a želim da znate da sam asa držao u rukavu - moja je majka glasala 'za odlazak' ”, rekao je tada Johnson.

Prema Telegraphu, Johnson Wahl je dijagnosticirana Parkinsonova bolest u dobi od 40 godina.

"Nastojim slikati svaki dan koji mogu, premda moram često ići u bolnicu. Još uvijek uspijevam slikati, premda će moja ruka iznenada napraviti potpuno nenamjeran pokret i to me gotovo dovodi do suza", rekla je u intervjuu za list 2008.