Stari poroci - alkohol i cigarete manje su bitni, većina ljudi želi se 'skinuti' s druge ovisnosti

Mnogi Novu godinu dočekuju s čvrstom odlukom nešto promijeniti u životu, a agencija Forsa je po nalogu zdravstvenog osiguravatelja DAK je željela znati, što je nakana Nijemaca za 2025. godinu, piše Deutsche Welle.

Gotovo dvije trećine upitanih (68 posto) želi u sljedećoj godini manje napetosti i stresa. To je očito muka koju pogađa sve više građana jer je u ispitivanju prije deset godina to isticalo samo 60 posto upitanih. 64 posto ispitanika je čvrsto odlučilo provesti više vremena uz obitelj i prijatelje, njih 54 posto misli kako bi više vremena trebali posvetiti sami sebi. Tu je zanimljiva razlika između spolova: među ženama je to čak 59 posto, kod muškaraca 48 posto.

Na listi poroka kojeg se žele odreći također imamo novog favorita: mobitel, računala i internet. Još 2014. je samo 15 posto upitanih odlučilo "prestati gubiti vrijeme" za ekranom, ove godine ih je to 34 posto. Isti postotak jedino još ima odluka smršaviti, a isto tako zanimljivo jest kako su prije svega mladi (od 14 do 29 godina) shvatili kako im valja prestati ili bitno manje zuriti u svoje ekrane – njih 52 posto se zariče da će to učiniti.

Stari poroci tu jedva da drže korak s mobitelom: mnogima poznata odluka kako će eto još popiti čašicu pjenušca u ponoć – i onda mnogo manje alkohola je nešto što kaže 25 posto ispitanih. Kod cigareta i prestanka pušenja je to samo 12 posto, makar se pokazalo kako su Nijemci osobito u doba korone opet propušili.

Na radost zdravstvenog osiguravatelja, na prvom mjestu je općenita odluka "živjeti zdravije" – što god da to značilo svakom upitanom. Tu onda spada i smršaviti i zdravije se hraniti, neki misle da se trebaju više kretati i baviti se sportom, ali i stres zapravo spada u tu kategoriju. Znakovito je i pitanje u ovoj anketi, koliko je trajala "čvrsta odluka" koju su si dali na prošloj Novoj godini. 16 posto ih je priznalo da ih je to trajalo mjesec dana ili kraće, ali njih 61 posto tvrdi su se toga držali „najmanje 3 mjeseca ili čak sve do danas".

