Najmanje pet mrtvih u padu vojnog zrakoplova: Jedna osoba je nestala
Zrakoplov je bio na humanitarnoj misiji i pružao specijalizirani medicinski prijevoz
23.12.2025.
12:26
Najmanje pet osoba poginulo je u padu malog zrakoplova meksičke mornarice kod obale Teksasa u blizini grada Galvestona tijekom humanitarne misije, priopćilo je tajništvo meksičke mornarice.
Zrakoplov je prevozio osam osoba - četiri pripadnika mornarice i četiri civila. Jedna osoba je nestala, a dvije su preživjele.
Zrakoplov je bio na humanitarnoj misiji i pružao specijalizirani medicinski prijevoz. Provest će se istraga kako bi se utvrdili uzroci nesreće, priopćile su meksičke vlasti.
